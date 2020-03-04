İdlib şehidi 'Şehit olmak kalbime doğuyor' demiş
|04 Mart 2020 20:19
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SURİYE'nin İdlib kentinde yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ragip Soylu Coşkun?un (26) bir süre önce amcasıyla yaptığı konuşmanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Coşkun'un 'Şehit olmak kalbime doğuyor' sözleri duygulandırdı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce İdlib'de sürdürülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ragip Soylu Coşkun?un, amcası tarafından bir süre önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Amcasının cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, amcanın 'Hatay'da sınırdasın, şehit olmayı düşünüyorsun' demesi üzerine şehit Coşkun, "Düşünüyorum değil, kalbime doğuyor" ifadesini kullandı. Coşkun ayrıca, "Şehitlik güzel bir mertebe, inşallah olurum" diye yaptığı konuşma da duygulandırdı.
Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Ragıp Soylu Coşkun'un cenazesi memleketi Elazığ'a getirildi.
Askeri uçakla Elazığ Havalimanı'na getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerler tarafından Elazığ Belediyesine ait cenaze aracına nakledildi.
Şehidin cenazesini karşılayan çok sayıda araçtan oluşan konvoy, cenaze aracına Fethi Sekin Şehir Hastanesine kadar eşlik etti.
Hastane morguna konulan şehidin naaşı, yarın öğle namazına müteakip Mevlana Camisi'nden düzenlenecek cenaze töreninin ardından Baskil ilçesine bağlı Karaali köyünde toprağa verilecek.
Hava Limanındaki karşılamaya şehidin babası Ahmet Coşkun, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat da katıldı.
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