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Mardin Vali Yardımcısı FETÖ'den açığa alındı

Mardin Vali Yardımcısı Adem B., İçişleri Bakanlığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında açığa alındı.
 04 Mart 2020 20:27
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Mardin Vali Yardımcısı FETÖ'den açığa alındı

Mardin Vali Yardımcısı Adem B., İçişleri Bakanlığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında açığa alındı.

İçişleri Bakanlığınca FETÖ/PDY ile iltisakı ve irtibatı olduğu iddiasıyla Mardin Valisi Yardımcısı görevinde bulunan Adem B., açığa alınarak hakkında soruşturma başlatıldı. Adem B.'nin açığa alınmasıyla yerine Artuklu Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar'ın görevlendirildiği öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı kararıyla açığa alınan Adem B., 2019 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Mardin Valiliği Hukuk Müşavirliği görevine getirilmişti.
İhlas Haber Ajansı
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