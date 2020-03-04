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CHP'li Özkoç'un FETÖ imamı ile görüntüleri ortaya çıktı

FETÖ'nün siyasi ayağının ortaya çıkarılması için Meclis Araştırma Önergesi veren CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un FETÖ imamı Mahmut Yeter ile yan yana görüntüleri ortaya çıktı.
 04 Mart 2020 20:56
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CHP'li Özkoç'un FETÖ imamı ile görüntüleri ortaya çıktı

FETÖ'nün siyasi ayağının ortaya çıkarılması için Meclis Araştırma Önergesi veren CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un FETÖ imamı Mahmut Yeter ile yan yana görüntüleri ortaya çıktı. Skandal görüntülerde Özkoç'un FETÖ imamına "Korkma, yanımda görüntü vermekten korkma" diye seslenmesi dikkat çekti.

FETÖ'ye karşı yürütülen mücadeleyi istismar ederek 15 Temmuz hain darbe girişimini "tiyatro" olarak niteleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılsın" açıklaması yaparken kendisinin ve partideki diğer milletvekillerinin FETÖ ile ilişkisini gösteren video ortaya çıktı. Özellikle FETÖ'nün siyasi ayağının ortaya çıkarılması için Meclis Araştırma Önergesi veren CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un FETÖ imamı Mahmut Yeter ile ABD'de yan yana görüntüleri akıllardaki soru işaretlerini artırdı. Özkoç'un görüntülerde FETÖ imamı Yeter'e "Korkma, yanımda görüntü vermekten korkma" diye seslenmesi de dikkatlerden kaçmadı.
İhlas Haber Ajansı
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