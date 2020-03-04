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İbrahim Kalın: Türkiye'ye verilen sözler yerine getirilmeli

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, mülteci kriziyle ilgili temasların devam edeceğini belirterek, 'Türkiye ya da başka bir ülke bu sorunu tek başına çözemez. Türkiye'ye verilen sözler yerine getirilmeli' dedi.
 04 Mart 2020 20:46
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İbrahim Kalın: Türkiye'ye verilen sözler yerine getirilmeli

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Beştepe'de Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Kalın'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİ

- Rusya'da gerçekleştirilecek görüşmede İdlib'de atılacak adımlar ele alınacak. Moskova'ya giderken temel çerçevemiz Rusya Federasyonu ile imzaladığımız İdlib mutabakatı çerçevesinde acilen bir ateşkesin sağlanmasıdır.

- İdlib'de yaşanan hadiseler çerçevesinde, bir ortak anlayışla bir mutabakata varma ümidiyle gidiyoruz.

(Esed rejiminin nisan ayında seçim yapılacağına ilişkin ilanı) Hiçbir hükmünün olmadığını, bunun geçen sefer yapılan seçimden hiçbir farkının olmayacağını, ne bizim, ne Suriye halkı, ne de uluslararası toplum nezdinde bir meşruiyetinin bulunmayacağını tekrar ifade etmek istiyorum

MÜLTECİ KRİZİ

- Külfet paylaşımı olmazsa herkesin yükü artar. Mülteci krizi konusunda temaslar devam edecek. Mülteci anlaşmasının temel hükümleri uygulanmalı. Türkiye ya da başka bir ülke bu sorunu tek başına çözemez. Türkiye'ye verilen sözler yerine getirilmeli.

- Avrupa'ya düzensiz göçü önledik. Kapasitemizin bir sınırı var.

- Mültecilerin güvenli, gönüllü ve onurlu şekilde geri dönüşü sağlanacaksa bunun şartlarının Suriye sahasında oluşturulması gerekiyor.

LİBYA'DA ATEŞKES

Meşruiyeti olmayan Hafter yönetiminin ilan edilen ateşkesi nasıl ihlal ettiğini görüyoruz. Artık uluslararası toplumun da bunu net bir şekilde görmesi ve buna göre adım atması gerekiyor.

CHP'Lİ ÖZKOÇ'A TEPKİ

Bugün edilen sözler cevap vermeye değer değil. CHP zihniyetinin ortaya çıkardığı sözlerdir.
Memurlar.Net
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