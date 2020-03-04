1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İdlib'de yaralanan yüzbaşı Mersin''deki evine geldi

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısında yaralanan piyade yüzbaşı Hatay'daki tedavisinin ardından memleketi Mersin'in Tarsus ilçesine geldi.
 04 Mart 2020 20:51
Yazdır
İdlib'de yaralanan yüzbaşı Mersin''deki evine geldi

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısında yaralanan piyade yüzbaşı Hatay'daki tedavisinin ardından memleketi Mersin'in Tarsus ilçesine geldi.

İdlib'de rejim unsurlarının hain saldırısı sonrasında TSK tarafından bölgede Bahar Kalkanı Harekatı başlatıldı. 1 Mart Pazar günü rejim unsurları tarafından yapılan hava saldırıda yaralanan Piyade Yüzbaşı Yunus Örücü, Hatay'daki tedavisinin ardından Tarsus'taki ikametine getirildi. Piyade Yüzbaşı Örücü, ailesi, akrabaları ve komşuları tarafından sevinçle karşılandı
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Öğrencilere şehit evinin önünde 'vatan' dersi
04 Mart 2020 20:23		 İdlib şehidi 'Şehit olmak kalbime doğuyor' demiş
04 Mart 2020 20:19
Aracına aldığı kişiler hırsız çıkınca, 52 gün tutuklu kaldı
04 Mart 2020 19:59		 Depremzedelere 136 milyon lira nakdi yardım gönderildi
04 Mart 2020 19:55
İkizlerin hayali Bakanlık projesiyle gerçek oldu
04 Mart 2020 19:43		 Şehit Uzman Çavuş Tuncer son yolculuğuna uğurlandı
04 Mart 2020 19:39
Şehit gümrük memuru, son yolculuğuna uğurladı
04 Mart 2020 19:31		 Denizli'ye şehit ateşi düştü
04 Mart 2020 19:15
'Sahte kanser hastası' Haluk Levent'i üzdü
04 Mart 2020 14:13		 Sıcak havalar balık fiyatlarını düşürdü
04 Mart 2020 14:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:27 - İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 107'ye ulaştı21:22 - AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'li Özkoç'a tepki21:17 - Bakan Soylu: Şehit olmak gerekiyorsa şehit oluruz21:12 - Koronavirüs bir Avrupa ülkesine daha bulaştı21:08 - Ürünler tarlada değil, artık reyonlarda yetişiyor21:04 - KKTC, 5 ülkenin vatandaşlarının girişini yasakladı21:00 - Prof. Dr. Tarhan: Toplumda koronavirüs paranoyası oluştu20:56 - CHP'li Özkoç'un FETÖ imamı ile görüntüleri ortaya çıktı20:51 - İdlib'de yaralanan yüzbaşı Mersin''deki evine geldi20:46 - İbrahim Kalın: Türkiye'ye verilen sözler yerine getirilmeli
20:41 - 'Tek Teker Yiğit'in ehliyetine süresiz el konuldu20:35 - MHP'nin 'göçmen kreşi' yardım tırı Edirne'ye ulaştı20:27 - Mardin Vali Yardımcısı FETÖ'den açığa alındı20:23 - Öğrencilere şehit evinin önünde 'vatan' dersi20:19 - İdlib şehidi 'Şehit olmak kalbime doğuyor' demiş20:15 - Ürün güvenliği kanun teklifi'nin 1. bölümü kabul edildi20:11 - Manipülasyon içerikli paylaşımlara adli soruşturma20:07 - Cezaevi değil fabrika! Günlük 49 bin yumurta üretiliyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkes taahhüdü karşılığında, 5 Mart'ta, Putin ile mutabakata varmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Emeklilere ödenecek banka promosyonu miktarları belli oldu
MEB, öğretmen alımında yeni bir sistemi çalışıyor
İsmail Coşar ve eşi kazada hayatını kaybetti
TBMM'de vekiller arasında büyük kavga
11 fakülte, yüksekokul ve enstitü kapatıldı
1 milyar defa indirilen uygulama için uyarı: Telefonlarınızdan silin
HSK'ya memur alımları, KPSS yönetmeliği kapsamı dışına çıkarıldı
Erdoğan'dan 'gülümseme' videosu yorumu: Şeytani bir kampanya
Sağlık Personelinin döner sermaye yönetmeliği değişti
4 Mart 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
savaşa hayır konulu gösterilerin yasaklanması 4
paşa döner 2
Fenerbahçe 3
08.03.2020 sivasspor vs galatasaray maçı 4
rüya ile gerçeğin karıştırılması 4
eğitimli kesim cnn türk izliyor 3
03.03.2020 olympiakos vs panathinaikos maçı 5
birileri 5
italya'da tüm okulların tatil edilmesi 1
Jose ernesto sosa 1
SON İLANLAR
Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Geçici İşçi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Yıldız Teknik Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
Zonguldak Kdz Ereğli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik Engelli 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 2 İşçi Alacak
İzmir Metropolis Kazı Başkanlığı Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam