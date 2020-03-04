1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Prof. Dr. Tarhan: Toplumda koronavirüs paranoyası oluştu

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, toplumda koronavirüs paranoyası oluştuğunu ifade ederek, "Şu anda toplumda koronavirüs paranoyası oluştu. Paranoya bir kişinin bir şey hakkında orantısız korku hissetmesidir. Tehdit duygusu yaşaması, kendini güvende hissedememesi ruh halinde olmasıdır. Koronavirüs nedeniyle bir kişi hapşırsa, hemen herkes geri çekiliyor. Koronavirüs artık ihtimalden çok sanki mümkün gibi bir algı oluştu.
 04 Mart 2020 21:00
Yazdır
Prof. Dr. Tarhan: Toplumda koronavirüs paranoyası oluştu

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs, toplumda paniğe neden oldu. İnsanlar çekik gözlü herkesten kaçar, maskesiz sokağa çıkamaz hale geldi. Öyle ki maske stokları azaldı, fiyatları yükseldi. Henüz Türkiye'de bir koronavirüs vakası tespit edilmemesine rağmen vatandaşlar, çekik gözlü biri görünce uzaklaşmaya başladı. Hatta insanlar, önlem için maske takan kişilerden bile "potansiyel hasta" düşüncesiyle kaçar oldu. Toplumda gittikçe yayılan bu "Korku kültürü", kişilerde kaçınma davranışına neden olarak günlük yaşamı ve sosyal hayatı olumsuz etkiliyor.

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Koronavirüs nedeniyle bir kişi hapşırsa, hemen herkes geri çekiliyor. Koronavirüs artık ihtimalden çok sanki mümkün gibi bir algı oluştu. Bu da aslında ölçüsü kaçmazsa faydalı bir şey. İnsanlar önlem alır, ona göre gerekli adımlarını atar ama orantısız olduğu zaman da kişiyi işlevsiz hale getiriyor. İlişkilerini bozuyor, kaçınma davranışına neden oluyor. Kaçınma davranışına neden olması ise bir insanın sosyal fonksiyonların bozulması demek. Bu nedenle şu anda koronavirüs bütün dünyada ciddi bir orantısız tehdit algısının oluşmasına neden oldu" dedi.

"TOPLUMDA KORONAVİRÜS PARANOYASI OLUŞTU"

Tarhan, toplumda koronavirüs paranoyası oluştuğunu ifade ederek, "Şu anda toplumda koronavirüs paranoyası oluştu. Paranoya bir kişinin bir şey hakkında orantısız korku hissetmesidir. Tehdit duygusu yaşaması, kendini güvende hissedememesi ruh halinde olmasıdır. Koronavirüs nedeniyle bir kişi hapşırsa, hemen herkes geri çekiliyor. Koronavirüs artık ihtimalden çok sanki mümkün gibi bir algı oluştu. Bu da aslında ölçüsü kaçmazsa faydalı bir şey. İnsanlar önlem alır, ona göre gerekli adımlarını atar ama orantısız olduğu zaman da kişiyi işlevsiz hale getiriyor. İlişkilerini bozuyor, kaçınma davranışına neden oluyor. Kaçınma davranışına neden olması ise bir insanın sosyal fonksiyonların bozulması demek. Bu nedenle şu anda koronavirüs bütün dünyada ciddi bir orantısız tehdit algısının oluşmasına neden oldu. Özellikle dünyanın bundan etkilenmesi, Çin'in koronavirüs salgınını iyi yönetememesine bağlı bir durum . Türkiye, İran, Yunanistan ve İtalya'da ortaya çıktı. Koronavirüs bütün dünyaya yayılacak, öyle görünüyor" diye konuştu.

"KORONA VİRÜSÜN ÖLDÜRME İHTİMALİ YÜZDE 3"

Koronavirüsün öldürme ihtimalinin panik yapmayı gerektirecek kadar yüksek olmadığını dile getiren Nevzat Tarhan, "Koronavirüsün bulaştığı hastanın ölme ihtimali yüzde 3, diğer virüslerde yüzde 1-2 civarında. Böyle bir özelliği var. Bu yüzde 3 olma özelliği, bu kadar panik yapmayı gerektirecek bir özellik değil ama şu kişiler dikkat edecek; hastalar, yaşlılar, özellikle çocuklar. Ayrıca bağımlılığı olan bir hastanın bağışıklık sistemi zayıftır. Sık sık hasta olan kişilerin dikkat etmesi yeterli. Onun dışındaki insanların normal hayatını sürdürmesi gerekir" şeklinde konuştu.

"KARANTİNA İNSANLARDA PANİK VE KAÇINMA DUYGUSUNU ARTIRIYOR"

Koronavirüs tespit edildiğinde karantina oluşturması durumunun da tartışılması gereken bir konu olduğunu söyleyen Tarhan, "Hatta karantina zorunluluğu bile tartışılan bir konu. Karantina insanlardaki panik, kaçınma duygusunun artırıyor. Bu veba gibi değil, karantinaya alma konusunda iyice analiz edip, yoğunlaşma olursa karantina belki olabilir. İstanbul'da olsa, bütün İstanbul'u karantinaya almak gibi bir yaklaşım çok gerçekçi bir yaklaşım olmaz. Koronavirüs varken hayat normal sürebilir gibi gözüküyor" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARIN SIRT ÇANTASINA MASKE KOYULABİLİR"

Bağışıklık sistemi düşük olan kişilerin mümkün olduğu kadar izole yaşamaya dikkat etmeleri gerektiğini vurgulayan Nevzat Tarhan, "Aktif salgın varsa, bu durumda okulların tatil edilmesi beklenen bir şey. Çocuklardan biri hasta olduğunda, onu okula göndermemek gerekir. Özellikle burada en büyük hasta grubu ileri yaşta kronik hastalığı olan kişiler. Bu kişilerin muhakkak kalabalık ortama girmemeleri, girmek zorundalarsa maskeli dolaşmaları önemli. Ama hiçbir sağlık problemi olmayan kişilerin devamlı maskeyle dolaşması gerekmez. Mesela sınıfta biri hasta ise, hocaların ona dikkat etmesi gerekiyor. Koronavirüs olmasa bile risk grubunu korumak açısından bunlara dikkate edilebilir. Alınacak tedbir, çocukların sırt çantasına bir maske koyulması olabilir" dedi.

"MASKELİ DOLAŞMAK, KORKUDAN KORKMAK DURUMUNU YARATIYOR"

Hiçbir hastalık olmadığı halde maske kullanmanın psikolojik olarak insanları olumsuz etkilediğini dile getiren Tarhan, "Maskeler gerektiğinde kullanılmalıdır. Hiçbir hastalık olmadığı halde maskeli dolaşmak korkudan korkmak durumuna geliyor. Şu anda koronavirüs korkusu orantısız bir korku olduğu için, korkudan korkma hissi gibi kişi, her an kötü bir şey olacak gibi bir beklenti içinde olması demek. Bu sefer de ruh sağlığı bozulacak kişinin. Paniğe sebep olabilir ve kişiyi gereksiz yere verimliliğini, kapasitesini düşürecek bir duruma sokabilir. Ortada bir tehlike var ama orantılı mı, değil mi? Onu sorsun herkes. Orantılılık ilkesine göre, bu kadar aşırı önleme gerek yok diyerek günlük yaşam aktivitesine devam etmesinde fayda var" şeklinde konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Hava kirliliği insan ömrünü ortalama 3 yıl kısaltıyor
03 Mart 2020 22:24		 Cerrahpaşa'dan koronavirüs için 'sık sorulan sorular' kılavuzu
02 Mart 2020 19:46
Uzmanlardan 'inme, genç yaşlarda görülmeye başladı' uyarısı
02 Mart 2020 12:29		 Çin'de Koronavirüs salgınından can kaybı 2 bin 837'ye yükseldi
29 Şubat 2020 07:59
Koronavirüs salgınında güncel durum ve gelecek tahminleri
27 Şubat 2020 19:47		 Avrupa'daki 'en genç kalp krizleri' Türkiye'de yaşanıyor
27 Şubat 2020 11:23
Koronavirüs, sıcak kemoterapiyle tedavi edilebilir mi?
26 Şubat 2020 23:13		 Aceleciliği yüzünden patlayan düdüklü tencere hastanelik etti
26 Şubat 2020 12:58
Maske üreticileri Çin için fazla mesaide
26 Şubat 2020 11:42		 Bakan Koca uçağın neden Ankara'ya indiğini açıkladı
26 Şubat 2020 10:19
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:27 - İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 107'ye ulaştı21:22 - AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'li Özkoç'a tepki21:17 - Bakan Soylu: Şehit olmak gerekiyorsa şehit oluruz21:12 - Koronavirüs bir Avrupa ülkesine daha bulaştı21:08 - Ürünler tarlada değil, artık reyonlarda yetişiyor21:04 - KKTC, 5 ülkenin vatandaşlarının girişini yasakladı21:00 - Prof. Dr. Tarhan: Toplumda koronavirüs paranoyası oluştu20:56 - CHP'li Özkoç'un FETÖ imamı ile görüntüleri ortaya çıktı20:51 - İdlib'de yaralanan yüzbaşı Mersin''deki evine geldi20:46 - İbrahim Kalın: Türkiye'ye verilen sözler yerine getirilmeli
20:41 - 'Tek Teker Yiğit'in ehliyetine süresiz el konuldu20:35 - MHP'nin 'göçmen kreşi' yardım tırı Edirne'ye ulaştı20:27 - Mardin Vali Yardımcısı FETÖ'den açığa alındı20:23 - Öğrencilere şehit evinin önünde 'vatan' dersi20:19 - İdlib şehidi 'Şehit olmak kalbime doğuyor' demiş20:15 - Ürün güvenliği kanun teklifi'nin 1. bölümü kabul edildi20:11 - Manipülasyon içerikli paylaşımlara adli soruşturma20:07 - Cezaevi değil fabrika! Günlük 49 bin yumurta üretiliyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkes taahhüdü karşılığında, 5 Mart'ta, Putin ile mutabakata varmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Emeklilere ödenecek banka promosyonu miktarları belli oldu
MEB, öğretmen alımında yeni bir sistemi çalışıyor
İsmail Coşar ve eşi kazada hayatını kaybetti
TBMM'de vekiller arasında büyük kavga
11 fakülte, yüksekokul ve enstitü kapatıldı
1 milyar defa indirilen uygulama için uyarı: Telefonlarınızdan silin
HSK'ya memur alımları, KPSS yönetmeliği kapsamı dışına çıkarıldı
Erdoğan'dan 'gülümseme' videosu yorumu: Şeytani bir kampanya
Sağlık Personelinin döner sermaye yönetmeliği değişti
4 Mart 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
muslera'nın bu ayki maaşını şehit ailelerine bağışlaması 1
el temizliğinde avrupa ikincisi olmak 3
football manager 2019 1
kültür sanat edebiyat başlıklarının artık baymaya başlaması 1
hatay usülü dürüm 2
06.03.2020 beşiktaş vs ankaragücü maçı 5
iyi ki futbola laf ettik 5
eğitimli kesim cnn türk izliyor 3
xiaomi red note 8 3
Dünya delirmiş gibi 1
SON İLANLAR
Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Geçici İşçi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Yıldız Teknik Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
Zonguldak Kdz Ereğli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik Engelli 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 2 İşçi Alacak
İzmir Metropolis Kazı Başkanlığı Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam