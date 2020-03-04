KKTC, 5 ülkenin vatandaşlarının girişini yasakladı
|04 Mart 2020 21:04
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; bu ülkelerden gelecek KKTC vatandaşlarının ise Türkiye'de yolcu bilgi formu dolduracakları ve sağlık kontrolünden geçirilecekleri kaydedildi.
Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Koronavirüs salgını ile ilgili alınan önlemler kapsamında, salgının yoğun olarak görüldüğü bazı yüksek riskli ülkelerden, ülkemize uçuş kısıtlamaları kararı alınmıştır. Buna göre, 28 Şubat 2020'den itibaren İran ve Çin'den ve 29 Şubat'tan itibaren de Irak, Güney Kore ve İtalya'dan adamıza yolcu kabul edilmemektedir. KKTC vatandaşları bu kısıtlamanın dışında olup onlar ile ilgili uygulama ise şöyle olacaktır: Irak, İran, İtalya, Güney Kore ve Çin'den ülkeye gelecek KKTC vatandaşları Türkiye'de yolcu bilgi formu dolduracaklar ve sağlık kontrolünden geçirileceklerdir. Bu değerlendirme sonucunda riskli bulunanlar, Türkiye'de 14 gün süre ile karantinaya alınabilirler. Şu anda bu ülkelerde olan vatandaşlarımızın bu durumu bilerek hareket etmesi, bu ülkelere gitmeyi düşünen halkımızın ise çok gerekli olmadıkça ziyaretlerini ertelemeleri önemle rica olunur."
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