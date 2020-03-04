1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Koronavirüs bir Avrupa ülkesine daha bulaştı

Macaristan'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.
 04 Mart 2020 21:12
Yazdır
Koronavirüs bir Avrupa ülkesine daha bulaştı

Macaristan'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Facebook'tan yaptığı açıklamada, ülkede 2 kişide yapılan testlerin pozitif çıktığını bildirdi.

Virüs tespit edilen 2 kişinin, Macaristan'da eğitim gören İran vatandaşları olduğunu kaydeden Orban, söz konusu kişilerin hastanede tedavi gördükleri bilgisini paylaştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 107'ye ulaştı
04 Mart 2020 21:27		 Lufthansa, korona virüsü nedeniyle 150 uçağını yere çekiyor
04 Mart 2020 18:45
Fransa'da koronavirüs paniği... Maske hırsızlıkları arttı
04 Mart 2020 17:55		 İran'da hükümet yetkililerin ülke dışına çıkışı yasaklandı
04 Mart 2020 17:02
İtalya'da, tüm okullarda eğitime ara verildi
04 Mart 2020 16:16		 Koronavirüs bulaşanların çoğu iyileşiyor
04 Mart 2020 15:59
Suudi Arabistan virüs nedeniyle vatandaşlarının umre ziyaretlerini durdurdu
04 Mart 2020 15:51		 Koronavirüs AB kurumlarına da sıçradı
04 Mart 2020 15:28
İran'da koronavirüs nedeniyle cuma namazı kılınmayacak
04 Mart 2020 15:13		 İdlibli baba, bebeğine Türk SİHA'sının adını verdi
04 Mart 2020 14:39
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:27 - İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 107'ye ulaştı21:22 - AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'li Özkoç'a tepki21:17 - Bakan Soylu: Şehit olmak gerekiyorsa şehit oluruz21:12 - Koronavirüs bir Avrupa ülkesine daha bulaştı21:08 - Ürünler tarlada değil, artık reyonlarda yetişiyor21:04 - KKTC, 5 ülkenin vatandaşlarının girişini yasakladı21:00 - Prof. Dr. Tarhan: Toplumda koronavirüs paranoyası oluştu20:56 - CHP'li Özkoç'un FETÖ imamı ile görüntüleri ortaya çıktı20:51 - İdlib'de yaralanan yüzbaşı Mersin''deki evine geldi20:46 - İbrahim Kalın: Türkiye'ye verilen sözler yerine getirilmeli
20:41 - 'Tek Teker Yiğit'in ehliyetine süresiz el konuldu20:35 - MHP'nin 'göçmen kreşi' yardım tırı Edirne'ye ulaştı20:27 - Mardin Vali Yardımcısı FETÖ'den açığa alındı20:23 - Öğrencilere şehit evinin önünde 'vatan' dersi20:19 - İdlib şehidi 'Şehit olmak kalbime doğuyor' demiş20:15 - Ürün güvenliği kanun teklifi'nin 1. bölümü kabul edildi20:11 - Manipülasyon içerikli paylaşımlara adli soruşturma20:07 - Cezaevi değil fabrika! Günlük 49 bin yumurta üretiliyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkes taahhüdü karşılığında, 5 Mart'ta, Putin ile mutabakata varmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Emeklilere ödenecek banka promosyonu miktarları belli oldu
MEB, öğretmen alımında yeni bir sistemi çalışıyor
İsmail Coşar ve eşi kazada hayatını kaybetti
TBMM'de vekiller arasında büyük kavga
11 fakülte, yüksekokul ve enstitü kapatıldı
1 milyar defa indirilen uygulama için uyarı: Telefonlarınızdan silin
HSK'ya memur alımları, KPSS yönetmeliği kapsamı dışına çıkarıldı
Erdoğan'dan 'gülümseme' videosu yorumu: Şeytani bir kampanya
Sağlık Personelinin döner sermaye yönetmeliği değişti
4 Mart 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çıkışın sağ üst köşede olması 4
Hipotansiyon 3
keşke tanışabilsem dediğimiz ünlüler 8
paşa döner 2
var kayıtları 2
hastalanan çocuğa babanın bakması 2
mülteci gibi sınırdan geçmeye çalışan vatandaş 6
03.03.2020 trabzonspor vs fenerbahçe maçı 8
şeytani bir kampanya 1
selçuk bayraktar 1
SON İLANLAR
Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Geçici İşçi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Yıldız Teknik Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
Zonguldak Kdz Ereğli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik Engelli 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 2 İşçi Alacak
İzmir Metropolis Kazı Başkanlığı Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam