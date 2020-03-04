Koronavirüs bir Avrupa ülkesine daha bulaştı
Macaristan'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.
|04 Mart 2020 21:12
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Macaristan'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Facebook'tan yaptığı açıklamada, ülkede 2 kişide yapılan testlerin pozitif çıktığını bildirdi.
Virüs tespit edilen 2 kişinin, Macaristan'da eğitim gören İran vatandaşları olduğunu kaydeden Orban, söz konusu kişilerin hastanede tedavi gördükleri bilgisini paylaştı.
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