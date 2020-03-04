Bakan Soylu: Şehit olmak gerekiyorsa şehit oluruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında, gazeteciler Özlem Gürses, Abdulkadir Selvi ve Murat Çelik'in gündeme dair sorularını cevapladı.

İŞTE BAKAN SOYLU'NUN AÇIKLAMALARI

- Olayları hep birlikte izliyoruz. Anlaşılıyor ki Türkiye'nin sınır operasyonlarının birçoğunda bir koro var ve bu koro ısrarla Türkiye'nin buralara gitmesinin yanlış olduğunu, Türkiye'nin buralara giderse karsız çıkacağını söyleyen bir koro var. Tamamen TSK'yı demoralize etmeye çalışan bir açıklama gördüm. Bir taraftan ısrarlı şekilde Türkiye'yi bir köşeye itmeye çalışıyor.

- Biz ilk kez bu işlerle karşı karşıya kalmıyoruz. İdlib, Ürdün'ün sınırında mı? Afrin nerenin sınırında? Kuzey Irak'ta PKK kendi adına bir alan oluşturdu. Sadece Kandil'de değil bütün sınırda kamplar oluşturdular. Biz dün yine Afrin'e giderken bu grup yine ayağa kalktı. Türkiye'de Avrupa'dan beslenenler var. Sivil Toplum Örgütlerinden beslenenler var. Suriye burada barış rüzgarı estirdi de İdlib'deki insanlar kaçmayıp bu alanda mı durdular? Bu insanlar Türkiye'ye doğru akın ediyorlar.

- Burada bir tarih yeniden oluşuyor. Elbetteki sıkı tartışmalar olabilir. Başkalarının dilini kullanıyorlar. Bu dil yanlış bir dildir. Türkiye bugün sınırlarını korumaktadır. Afrin'e girmemiş olsaydık orada kim vardı? PYD/PKK. Bir terörist olan Abdi Şahin oturacaktı ve oradan başlayan bir koridoru götürecekti. Yarın öbür gün hepimiz biliyoruz. Hatay'a Güney Doğu'ya dalacaklardı.

- Türkiye'nin bu tarihsel sürecine her daim karşı olanlar var. Kim olursa olsun böyle sözler söylemeye hakkı yoktur. Kalkacak bu ülkenin Cumhurbaşkanına hakaret edecek. Böyle bir hakkı yoktur. Bu tartışılıp değerlendirilemez. Kendisini izliyorum ve takip ediyorum. Siyaset içerisinde olmaması gereken bir isimdir. Bunun akılla bağdaşacak bir tarafı yoktur.

- Türkiye'nin gücünü tarihini dünyaya yansıtan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. Bu yüzden hedef alıyorlar. CHP gayri milli bir sonuca doğru itilmektedir. Milletin bir kesimi de bunu desteklemektedir. CHP politikası bilmiyor mu ki? Yarın İdlib'deki durumdan vazgeçersek koridorumuz terörist dolacak!

- Bizim taşıyabileceğimiz bir kapasite var, bizim taşıyamacayağımız bir kapasite var. Biz 9 yıldır hangi şartlarda taşıyoruz. Gelecek yeni mülteciler bizim için büyük bir tehdit. Yunanistan sınırında olanları görüyoruz. Bugün 1 kişiyi öldürdüler, 5 kişiyi de yaraladılar. 2 kişiyi de daha önceden öldürmüşlerdi. Bugün acımasız bir şekilde yaşıyoruz. Geliyor motorun hortumunu kesiyor. Yakıtını alıp denizin ortasında bırakıyorlar.

- Kemal Kılıçdaroğlu çıkıp diyor ki, "İdlib'den gelecek olan insanlar eli kanlı terör örgütü üyeleridir." diye. Bu kabul edilebilir bir şey midir? Oradaki çocuklar mı, kadınlar mı eli kanlılar? Şu anda Hatay ve ilçelerde akrabalık ilişkileri olduğu insanlar orada sınır ötesinde. Esad orada bir soykırım meydana getiriyor. Avrupa buna ses çıkarmayacak. Yarın öbürgün bu Türkiye'ye gelecek. Bize diyecekler ki görmezden gelin. Bizim ordumuz ne için var. Biz ne için varız. Biz bu topraklar için mücadele ediyoruz. Biz mücadele etmezsek kim edecek. Onların derdi petrol. Milletimizin bize verdiği emaneti yerine getireceğiz. Şehit olmamız gerekirse şehit oluruz. Dağdan dağa gezen biri olarak diyorum.

CHP'Lİ ENGİN KOÇ'UN SÖZLERİ

Burada kalkıp kimsenin böyle bir hakkı yok. Cumhurbaşkanı'na direkt olarak hakaret edeceksiniz böyle bir hakkınız yok .Milletvekili olmak Bakan olmak böyle bir hak ortaya koyabilir mi ya? Böyle bir şey olmaz. O kişi siyaset içinde olmaması gereken biri.

CHP uzun zamandan beri Cumhurbaşkanımız hedef alıyor. Çünkü Türkiye'nin hem iddiası hem de Türkiye'nin tezlerini gücünü dünyaya yansıtan Tayyip Erdoğan'dır. Şunu söylemek isterim CHP bir gayri milli sürece itilmektedir. Ben bundan memnun olduklarını sanmıyorum.