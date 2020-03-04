1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'li Özkoç'a tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki göstererek, "Dış politikada, hem Suriye meselesinde, hem Libya meselesinde bir Baas Partisi üslubuyla konuşuyorlar. İç politikada ise bildiğimiz Yassıada zihniyetinin bir versiyonu olarak gündeme geliyorlar." ifadesini kullandı.
 04 Mart 2020 21:22
Yazdır
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'li Özkoç'a tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki göstererek, "Dış politikada, hem Suriye meselesinde, hem Libya meselesinde bir Baas Partisi üslubuyla konuşuyorlar. İç politikada ise bildiğimiz Yassıada zihniyetinin bir versiyonu olarak gündeme geliyorlar." ifadesini kullandı.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada, CHP yönetiminin millet iradesiyle bitmeyen kavgasında yeni bir çirkinlik ortaya koyduğunu ifade eden Çelik, "CHP'nin Cumhurbaşkanı'mıza dönük ahlak dışı ifadelerini şiddetle kınıyoruz. Aynen iade ediyoruz. Milletle olan kavgalarını seçilmiş Cumhurbaşkanı'mız üzerinden yürütmeye çalıştıklarını görüyoruz." paylaşımında bulundu.

- "Baas Partisi üslubuyla konuşuyorlar"

Millet iradesiyle kavga etmek isteyen CHP yöneticilerinin her dönemde milli irade gücüyle seçilenleri hedef aldığını savunan Çelik, şöyle devam etti:

"Bunun için darbeleri kışkırttılar, milli iradenin sakatlanması için her türlü kumpası ürettiler. Bugün de Cumhurbaşkanı'mıza saldırmaları zihniyetlerinin yansımasıdır. CHP yönetimi, Türkiye'nin meşru kurumlarına sistematik bir saldırı içerisinde. İçeride meşru makamlara yönelik bu saldırıların, dış politikada Türkiye'nin milli güvenliğini doğrudan ilgilendiren meselelerle ilgili olarak da gündeme geldiğini görüyoruz.

CHP yönetiminin, Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş Cumhurbaşkanlığı makamına saray rejimi derken, Suriye'de kendi halkına karşı sistematik katliam uygulayan Esed rejimine Suriye'nin meşru devlet başkanı muamelesiyle yaklaşması bağlı oldukları zihniyeti açıkça gösteriyor. Dış politikada hem Suriye meselesinde hem Libya meselesinde bir Baas Partisi üslubuyla konuşuyorlar. İç politikada ise bildiğimiz Yassıada zihniyetinin bir versiyonu olarak gündeme geliyorlar."

"Meclise ve Cumhurbaşkanlığı makamına saldırılarının hiçbiri tesadüf değil, bunların hepsi demokrasimize, hukuk devletimize ve milli çıkarlarımıza dönük zaman ayarlı sabotajlardır." değerlendirmesinde bulunan Çelik, "CHP yöneticilerinin toplumu zehirlemeye, demokrasimizi sakatlamaya, hukuk devletimizi yaralamaya, seçilmiş makamları vesayet altına almaya çalışan bu yaklaşımlarına karşı demokrasi mücadelesini her zaman verdik, bundan sonra da vereceğiz." ifadesini kullandı.

- "Demokrasimizi ve milli çıkarlarımızı sonuna kadar koruyacağız"

"Ne iç politikada bu 'Yassıada zihniyeti' kazanacak, ne de dış politikada Türkiye'nin milli güvenliğini bu 'Baas zihniyetine teslim edeceğiz." paylaşımında bulunan Çelik, CHP'nin millete ve Türkiye'ye hitap etmediğini savundu.

CHP'nin Türkiye'ye başkalarının siyasetini dayatmaya çalıştığını ileri süren Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Milli güvenliğimizi ilgilendiren askeri operasyonlarımız konusunda Türkiye'nin tek yürek olmadığı mesajını vermeye çalıştıklarını görüyoruz. Mesaj gönderdikleri adresleri biliyoruz. CHP yöneticileri net şekilde Türkiye karşıtı odakların siyasetini dayatmaya çalışıyor. Kuşkusuz CHP seçmeni olan vatandaşlarımızın görüşünün bu çarpık zihniyetle ilgisi yoktur. Türkiye'nin milli güvenliği ve milli çıkarları konusunda vatandaşlarımız bir ve bütündür.

Cumhurbaşkanımızın, Suriye konusunda kritik yurt dışı ziyaretleri öncesinde yapılan CHP açıklamaları tesadüf değildir. Zaman ayarlı bu sabotajların hedefini biliyoruz. Türkiye'nin çıkarlarına aykırı, Esed rejiminin yaklaşımına destek veren bu açıklamalar maksatlıdır. Baas zihniyeti ile Yassıada zihniyetinin çarpık sentezi ile konuşanlar ne derse desin, Türkiye yoluna devam ediyor. Demokrasimizi ve milli çıkarlarımızı sonuna kadar koruyacağız. Cumhurbaşkanlığı makamına ve Cumhurbaşkanı'mıza gösterilmesi gereken saygı, kırmızı çizgimizdir. Ahlak dışı sözlerle Cumhurbaşkanı'mıza saldıranlar, hukuk önünde hesap verdiği gibi partimizden en kararlı ve en net siyasi yaklaşımla cevaplarını alacaklardır."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Soylu: Şehit olmak gerekiyorsa şehit oluruz
04 Mart 2020 21:17		 KKTC, 5 ülkenin vatandaşlarının girişini yasakladı
04 Mart 2020 21:04
CHP'li Özkoç'un FETÖ imamı ile görüntüleri ortaya çıktı
04 Mart 2020 20:56		 İbrahim Kalın: Türkiye'ye verilen sözler yerine getirilmeli
04 Mart 2020 20:46
MHP'nin 'göçmen kreşi' yardım tırı Edirne'ye ulaştı
04 Mart 2020 20:35		 Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidecek
04 Mart 2020 19:47
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi
04 Mart 2020 19:35		 HDP Meclis grubunda yeni görev dağılımı
04 Mart 2020 19:11
TBMM Başkanı'ndan CHP'li Özkoç'a tepki
04 Mart 2020 19:07		 TBMM eski Başkanı Yıldırım'dan gazilere ziyaret
04 Mart 2020 19:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:27 - İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 107'ye ulaştı21:22 - AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'li Özkoç'a tepki21:17 - Bakan Soylu: Şehit olmak gerekiyorsa şehit oluruz21:12 - Koronavirüs bir Avrupa ülkesine daha bulaştı21:08 - Ürünler tarlada değil, artık reyonlarda yetişiyor21:04 - KKTC, 5 ülkenin vatandaşlarının girişini yasakladı21:00 - Prof. Dr. Tarhan: Toplumda koronavirüs paranoyası oluştu20:56 - CHP'li Özkoç'un FETÖ imamı ile görüntüleri ortaya çıktı20:51 - İdlib'de yaralanan yüzbaşı Mersin''deki evine geldi20:46 - İbrahim Kalın: Türkiye'ye verilen sözler yerine getirilmeli
20:41 - 'Tek Teker Yiğit'in ehliyetine süresiz el konuldu20:35 - MHP'nin 'göçmen kreşi' yardım tırı Edirne'ye ulaştı20:27 - Mardin Vali Yardımcısı FETÖ'den açığa alındı20:23 - Öğrencilere şehit evinin önünde 'vatan' dersi20:19 - İdlib şehidi 'Şehit olmak kalbime doğuyor' demiş20:15 - Ürün güvenliği kanun teklifi'nin 1. bölümü kabul edildi20:11 - Manipülasyon içerikli paylaşımlara adli soruşturma20:07 - Cezaevi değil fabrika! Günlük 49 bin yumurta üretiliyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkes taahhüdü karşılığında, 5 Mart'ta, Putin ile mutabakata varmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Emeklilere ödenecek banka promosyonu miktarları belli oldu
MEB, öğretmen alımında yeni bir sistemi çalışıyor
İsmail Coşar ve eşi kazada hayatını kaybetti
TBMM'de vekiller arasında büyük kavga
11 fakülte, yüksekokul ve enstitü kapatıldı
1 milyar defa indirilen uygulama için uyarı: Telefonlarınızdan silin
HSK'ya memur alımları, KPSS yönetmeliği kapsamı dışına çıkarıldı
Erdoğan'dan 'gülümseme' videosu yorumu: Şeytani bir kampanya
Sağlık Personelinin döner sermaye yönetmeliği değişti
4 Mart 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Cumhurbaşkanına hakaret soruşturması 1
paradigma 2
Hipotansiyon 3
aylin cesur'un skandal pozu 3
savaşa hayır konulu gösterilerin yasaklanması 4
kelebek 1
türbe yalamak 7
daniel sturridge 6
türkiye evelallah bir 40 daha harcar 3
apple'ın eski model telefon sahiplerine 25 dolar ödemesi 2
SON İLANLAR
Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Geçici İşçi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Yıldız Teknik Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
Zonguldak Kdz Ereğli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik Engelli 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 2 İşçi Alacak
İzmir Metropolis Kazı Başkanlığı Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam