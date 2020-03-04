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İntihar girişiminde bulundu, yaşam mücadelesi veriyor

Giresun'da kaldığı yurdun 5. katından atlayan üniversite öğrencisi genç kız ağır yaralandı.
 04 Mart 2020 21:33
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İntihar girişiminde bulundu, yaşam mücadelesi veriyor

Giresun'da kaldığı yurdun 5. katından atlayan üniversite öğrencisi genç kız ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Ö.O. adlı üniversite öğrencisi kaldığı yurdun 5. katından atlayarak ağır yaralandı. Ö.O'yu öğrenciler ve yetkililer, kanlar içinde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı genç kızı, ambulansla Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ö.O'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken polis olay yerinde inceleme başlattı.

Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2. Sınıf öğrencisi Ö.O'nun daha önce lösemi hastalığı geçirdiği ve bir süre önce yine bu hastalığının nüksettiği ifade edildi.
İhlas Haber Ajansı
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