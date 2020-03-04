Adıyamanlı esnaftan Mehmetçiğe 100 bin liralık bağış
|04 Mart 2020 21:38
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Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Atatürk Mahallesi'nde pastane işletmeciliği yapan Karakuş ailesi, yaklaşık bir yıllık geliri olan 100 bin lirayı Türk Silahlı Kuvvetlerine bağışladı.
İş yerlerinin cephesine büyük bir Türk bayrağı da asan aile fertlerinden Metin Karakuş, AA muhabirine, yaklaşık 30 yıldır aile olarak esnaflık yaptıklarını söyledi.
Türkiye'nin mazlumlara umut olduğunu ifade eden Karakuş, "Kahraman ordumuzun sınır ötesinde göstermiş olduğu üstün başarılardan dolayı devlet ve askerimize nasıl yardım edebiliriz diye düşündük. Ailece aldığımız kararla Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına, İHA ve SİHA yapımında kullanılmak üzere 100 bin lira bağışta bulunduk. Bu miktar bizim gibi küçük bir esnaf için büyük olmasına rağmen bağışlarken çok mutlu olduk." dedi.
Her zaman devletin yanında olduklarını anlatan Metin Karakuş, "Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun. Rabb'im ülkemizin birliğini daim eylesin." diye konuştu.
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