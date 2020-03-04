Çıplak poz vermişti, hakkında yakalama kararı çıktı
Ayasofya ve Kapadokya'da çıplak poz veren Belçikalı manken Marisa Papen hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
|04 Mart 2020 21:43
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Ayasofya ve Kapadokya'da çıplak poz veren Belçikalı manken Marisa Papen hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Papen'in 2018'de Türkiye'ye gelerek Ayasofya Müzesi ve Kapadokya'da çıplak poz vermesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "hayasızca hakaretlerde bulunmak" ve "devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında, Papen hakkında ifadesinin alınmasına yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
Manken Papen, Kudüs ve Mısır'da verdiği pozlardan dolayı tutuklanmış ve para cezasıyla serbest kalmıştı.
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