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30 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 30 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.
 04 Mart 2020 21:48
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30 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinin Kızılpınar Mahallesi'ndeki Necip Fazıl Kısakürek İlkokulunda kermes düzenlendi.

Kermesteki yiyeceklerden yiyen 30 öğrencide, bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayeti başladı.

Öğrenciler, öğretmenlerinin haber vermesi üzerine okula gelen ambulans ve özel araçlarla gıda zehirlenmesi şüphesiyle Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı
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