30 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

SAĞLIK BAKANLIĞI, 2020/4 KPSS SONUÇLARINDA, 1 YIL ŞARTINA UYMAYANLARI TEK TEK İNCELEYECEK Sağlık Bakanlığı bir açıklama yaparak, 2020/4 KPSS yerleştirmelerinde bir pozisyona yerleşen adayların göreve başlama işlemlerinin, ek 1 inci maddenin üç ve dördüncü fıkralarında belirtilen hususlar ile ilgili inceleme işlemleri tamamlandıktan sonra yapılacağını açıkladı.