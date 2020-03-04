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2 aylıkken ölen Sevilay'ın anne- babasına ceza yağdı

Bursa'da 2 aylık Sevilay Boğa'nın ölümüne neden oldukları iddiasıyla yargılanan tutuklu anne Aliye Boğa (19) müebbet, tutuksuz baba Şeref Boğa (34) 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
 04 Mart 2020 22:03
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2 aylıkken ölen Sevilay'ın anne- babasına ceza yağdı

Bursa'da 2 aylık Sevilay Boğa'nın ölümüne neden oldukları iddiasıyla yargılanan tutuklu anne Aliye Boğa (19) müebbet, tutuksuz baba Şeref Boğa (34) 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Nilüfer ilçesine bağlı Akçalar Mahallesi'nde geçen yıl ekim ayında yaşanan olayda, 2 aylık Sevilay Boğa, kusma şikayetiyle Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan da Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk edildi. Sevilay bebek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Bebeğin vücudunda darp izi gören doktorlar, durumu polise bildirdi. Başlatılan soruşturma kapsamında anne Aliye Boğa ve baba Şeref Boğa gözaltına alındı. Bursa Adliyesi'ne sevk edilen Aliye Boğa, 'alt soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, Şeref Boğa tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Aliye Boğa ile tutuksuz sanık Şeref Boğa katıldı. Son savunmaları sorulan sanıklardan Aliye Boğa, "Olaydan 2-3 gün önce uyku sersemi olduğum sırada kucağımda bulunan Sevilay'ın kafası çekyatın sert kısmına vurdu. Olaydan önceki gece de eşimle tartışıyorduk. Eşim bana vurmak isterken yumruk bebeğimin karnına geldi. Bebeğim kafasını çekyata çarparak yere düştü. Kucağıma aldıktan sonra eşim yine bana vurmak istedi. Bu sırada da bebeğim kafasını çarparak, yere yüzüstü düştü" dedi.

Şeref Boğa ise savunmasında, kızı hastaneye kaldırılırken evde olmadığını, bebeğini hiçbir şekilde darp etmediğini savundu. Boğa, "Olaydan önce tartıştığımız sırada eşim çocukla çekyatın üzerine düştü ancak darbe alıp almadığını bilmiyorum. Kızım daha önce de sürekli ağladığı için hastaneye götürmedik" diye konuştu. Anne-baba da beraatlarını talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu anne Aliye Boğa'yı 'alt soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına, tutuksuz baba Şeref Boğa'ya ise 'ihmalen kasten öldürme' suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkemenin yurt dışına çıkış yasağı koyduğu Şeref Boğa cezasının Yargıtay tarafından onanması halinde cezaevine konulacak.

Öte yandan sanık annenin ablası, adliye çıkışında fenalık geçirdi.
DHA
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