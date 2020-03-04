Erdoğan ile Macron İdlib'i görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un görüşmesinde İdlib ve mülteciler meselesi ele alındı.
|04 Mart 2020 22:08
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