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Şehit Uzman Onbaşı Akman'ın naaşı, Denizli'ye getirildi

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit düşen 23 yaşındaki İstihkam Uzman Onbaşı Armağan Akman'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, memleketi Denizli'ye getirildi.
 04 Mart 2020 22:23
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Şehit Uzman Onbaşı Akman'ın naaşı, Denizli'ye getirildi

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit düşen 23 yaşındaki İstihkam Uzman Onbaşı Armağan Akman'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, memleketi Denizli'ye getirildi.

Askeri uçakla Çardak Havaalanına getirilen şehit Akman'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, tören mangası tarafından uçaktan alındıktan sonra Kur'an-ı Kerim okundu ve dua yapıldı.

Silah arkadaşlarının omzunda Denizli Büyükşehir Belediyesine ait cenaze nakil aracına taşınan şehit Akman'ın naaşı, 11. Komando Tugay Komutanlığındaki hastanenin morguna götürüldü.

Şehit Akman, yarın öğle vaktinde Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisinde düzenlenecek cenaze töreninin ardından Asri Mezarlık Şehitliğinde toprağa verilecek.

Havaalanında düzenlenen törene, şehidin babası Suat Akman, annesi Gülseren Akman ve yakınları ile Denizli Valisi Hasan Karahan, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Bilal Öztürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, diğer protokol üyeleri, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.
Anadolu Ajansı
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