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Cihangir İslam, Saadet Partisi'nden istifa etti!

27. Dönem İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, Saadet Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı. İslam'ın istifasıyla Saadet Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekili sayısı 1'e indi. İslam, 24 Haziran seçimlerinde Millet İttifakı çerçevesinde CHP listelerinden milletvekili seçilmiş, daha sonra istifa ederek Saadet Partisi'ne geçmişti.
 04 Mart 2020 22:47
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Cihangir İslam, Saadet Partisi'nden istifa etti!

24 Haziran seçimlerinde Millet İttifakı çerçevesinde CHP listelerinden milletvekili seçilen, daha sonra Saadet Partisi'ne (SAADET) katılan İstanbul Milletvekili Cihangir İslam partisinden istifa etti.

Independent Türkçe'nin haberine göre; İslam istifasına dair bir değerlendirme yapmak istemediğini, gelecek günlerde bir açıklama yapacağını kaydetti.

SAADET PARTİSİ'NİN MECLİS'TEKİ VEKİL SAYISI 1'E DÜŞTÜ

İslam'ın istifasıyla Saadet Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekili sayısı 1'e düştü. Saadet Partisi, TBMM'de Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman tarafından temsil edilecek. İslam'ın istifasının ardından Meclis'teki bağımsız milletvekili sayısı 7'ye çıktı.
Memurlar.Net
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