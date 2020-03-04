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Soylu, Kılıçdaroğlu'nun elini neden sıkmadığını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit Piyade Onbaşı Halil Çankaya'nın cenaze töreninde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmamasıyla ilgili konuştu. Soylu, "Ben bilerek yaptım. Elini sıksaydım, tabutunun altına girdiğimiz çocuklara kötü olacağını hissettim. Sıkamazdım, sıkmadım da" ifadesini kullandı.
 04 Mart 2020 22:30
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Soylu, Kılıçdaroğlu'nun elini neden sıkmadığını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında, gazeteciler Özlem Gürses, Abdulkadir Selvi ve Murat Çelik'in gündeme dair sorularını cevapladı.

SOYLU VE BAHÇELİ, KILIÇDAROĞLU'NUN ELİNİ SIKMAMIŞTI

İdlib'de Esed rejimi unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Halil Çankaya, Ankara'da son yolculuğuna uğurlanmıştı. Törende MHP Lideri Devlet Bahçeli ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun el sıkmamıştı.

"BİLEREK YAPTIM"

Canlı yayında "Neden Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmadınız?" şeklindeki soruya yanıt veren Soylu, "Ben bilerek yaptım. Bir gün önce Hatay'dan geldim ve Kılıçdaroğlu'nun sözlerini unutamıyorum. Böyle bir tercih hakkı kullandım. Elini sıksaydım, tabutunun altına girdiğimiz çocuklara kötü olacağını hissettim. Sıkamazdım, sıkmadım da. Kılıçdaroğlu bana hakaret etti elini sıktım. Ama burada o çocuklara elimi sıkmamayı yediremedim." dedi.
Memurlar.Net
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