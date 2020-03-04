Soylu, Kılıçdaroğlu'nun elini neden sıkmadığını açıkladı
|04 Mart 2020 22:30
|Yazdır
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında, gazeteciler Özlem Gürses, Abdulkadir Selvi ve Murat Çelik'in gündeme dair sorularını cevapladı.
SOYLU VE BAHÇELİ, KILIÇDAROĞLU'NUN ELİNİ SIKMAMIŞTI
İdlib'de Esed rejimi unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Halil Çankaya, Ankara'da son yolculuğuna uğurlanmıştı. Törende MHP Lideri Devlet Bahçeli ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun el sıkmamıştı.
"BİLEREK YAPTIM"
Canlı yayında "Neden Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmadınız?" şeklindeki soruya yanıt veren Soylu, "Ben bilerek yaptım. Bir gün önce Hatay'dan geldim ve Kılıçdaroğlu'nun sözlerini unutamıyorum. Böyle bir tercih hakkı kullandım. Elini sıksaydım, tabutunun altına girdiğimiz çocuklara kötü olacağını hissettim. Sıkamazdım, sıkmadım da. Kılıçdaroğlu bana hakaret etti elini sıktım. Ama burada o çocuklara elimi sıkmamayı yediremedim." dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Cihangir İslam, Saadet Partisi'nden istifa etti!
04 Mart 2020 22:47
|Erdoğan ile Macron İdlib'i görüştü
04 Mart 2020 22:08
|AB'den Türkiye'ye insanı yardım açıklaması
04 Mart 2020 21:58
|AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'li Özkoç'a tepki
04 Mart 2020 21:22
|Bakan Soylu: Şehit olmak gerekiyorsa şehit oluruz
04 Mart 2020 21:17
|KKTC, 5 ülkenin vatandaşlarının girişini yasakladı
04 Mart 2020 21:04
|CHP'li Özkoç'un FETÖ imamı ile görüntüleri ortaya çıktı
04 Mart 2020 20:56
|İbrahim Kalın: Türkiye'ye verilen sözler yerine getirilmeli
04 Mart 2020 20:46
|MHP'nin 'göçmen kreşi' yardım tırı Edirne'ye ulaştı
04 Mart 2020 20:35
|Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidecek
04 Mart 2020 19:47