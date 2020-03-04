Bilgiyi internetten değil doktordan alın

Günümüzde internet kullanımının artması, her alanda olduğu gibi sağlık alanında da bilgi kirliliğine neden olurken, en küçük bir şüpheden yola çıkarak internetten arama yapanlar, çeşitli hastalıklardan şüphelenerek doktorlara koşuyor. İnternetten edindikleri yanlış bilgilerle kendilerine teşhis koyan hastalar ile çok sık karşılaştığını söyleyen Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Demir, "Bilgiyi internetten değil doktorunuzdan alın" dedi.

Hastalarının çoğu zaman yanlış bilgi ve korkuyla kendisine başvurduğunu dile getiren Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Demir, "Günümüzde cep telefonu herkesin elinin altında. Bu sayede aklımıza gelen her hangi bir konuyu rahatlıkla araştırabiliyoruz. Bilgiye ulaşmada sağladığı kolaylık açısından bu güzel bir imkan; ancak kötü bir yönü de var. Kendilerinde şüphelendikleri hastalıkları internette araştırarak kendi kendilerine yargılara varıyorlar" dedi.

Bu durumun insanlarda aslında olmayan hastalıklara sahipmiş yanılgısı oluşturduğunu ifade eden Demir, "Oysaki şikayetiniz her ne ise doktorunuza başvurmanız en doğrusu; çünkü internette herkes her şeyi yazabiliyor ve bu yazılanlar maalesef ki denetlenmiyor. Doğru bilinen yanlışlar çok fazla. Bu durumun önüne geçmenin tek yolu, doktorla birebir görüşerek bilgi almaktır" diye ifade etti.

"'Taş olabilir mi sancım var, internette taş belirtileri diye yazıyor' diyor"

Birçok hastalığın ortak belirti gösterebildiğinin de unutulmaması gerektiğinin altını çizen Demir, "Hastam karşıma gelip örnek veriyorum, sağ boşluğunu gösterip, 'Taş olabilir mi sancım var, internette taş belirtileri diye yazıyor' diyor. Oysaki muayene ve tetkikler çok farklı bir hastalığı gösteriyor. Bu belirtiler bazen hastada korku ve endişeye de neden olabilir. Bazen de tam tersi durumla karşılaşabiliyoruz. İlerlemiş bir hastalıkla gelen hasta internette okuduklarından dolayı önemli bir şey olmayacağına karar vermiş olup, önemsemiyor. Hastalık ilerledikten sonra doktora geliyor. Bu durum da hayati tehlike arz ediyor" dedi.

Prof. Dr. Ömer Demir, şöyle devam etti:

"Edinilen yanlış bilgi dolayısıyla birçok insan kendini gerçekten hasta sanıyor. Bazen gelen hastaların internetten okuduklarıyla kendine kanser teşhisi koyduğu bile oluyor. O korkuyu yaşamak zaten insanı hasta etmeye yeterli. Bu durum psikolojiyi kötü anlamda etkiliyor. Sonrasında ise kişi hayattan tat almamaya başlıyor. Ölüm korkusuyla kendine zarar verebilecek şeyler yapabiliyor. İnternette ne yazılırsa yazılsın, hiçbiri bir doktor kontrolü gibi olmayacaktır. Sağlık konusunda eğer bir şüphe varsa vakit kaybetmeden doktora gitmek gerekir. En güvenilir bilgi doktordan edinilir."