1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bilgiyi internetten değil doktordan alın

Günümüzde internet kullanımının artması, her alanda olduğu gibi sağlık alanında da bilgi kirliliğine neden olurken, en küçük bir şüpheden yola çıkarak internetten arama yapanlar, çeşitli hastalıklardan şüphelenerek doktorlara koşuyor.
 04 Mart 2020 23:07
Yazdır
Bilgiyi internetten değil doktordan alın

Günümüzde internet kullanımının artması, her alanda olduğu gibi sağlık alanında da bilgi kirliliğine neden olurken, en küçük bir şüpheden yola çıkarak internetten arama yapanlar, çeşitli hastalıklardan şüphelenerek doktorlara koşuyor. İnternetten edindikleri yanlış bilgilerle kendilerine teşhis koyan hastalar ile çok sık karşılaştığını söyleyen Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Demir, "Bilgiyi internetten değil doktorunuzdan alın" dedi.

Hastalarının çoğu zaman yanlış bilgi ve korkuyla kendisine başvurduğunu dile getiren Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Demir, "Günümüzde cep telefonu herkesin elinin altında. Bu sayede aklımıza gelen her hangi bir konuyu rahatlıkla araştırabiliyoruz. Bilgiye ulaşmada sağladığı kolaylık açısından bu güzel bir imkan; ancak kötü bir yönü de var. Kendilerinde şüphelendikleri hastalıkları internette araştırarak kendi kendilerine yargılara varıyorlar" dedi.

Bu durumun insanlarda aslında olmayan hastalıklara sahipmiş yanılgısı oluşturduğunu ifade eden Demir, "Oysaki şikayetiniz her ne ise doktorunuza başvurmanız en doğrusu; çünkü internette herkes her şeyi yazabiliyor ve bu yazılanlar maalesef ki denetlenmiyor. Doğru bilinen yanlışlar çok fazla. Bu durumun önüne geçmenin tek yolu, doktorla birebir görüşerek bilgi almaktır" diye ifade etti.

"'Taş olabilir mi sancım var, internette taş belirtileri diye yazıyor' diyor"

Birçok hastalığın ortak belirti gösterebildiğinin de unutulmaması gerektiğinin altını çizen Demir, "Hastam karşıma gelip örnek veriyorum, sağ boşluğunu gösterip, 'Taş olabilir mi sancım var, internette taş belirtileri diye yazıyor' diyor. Oysaki muayene ve tetkikler çok farklı bir hastalığı gösteriyor. Bu belirtiler bazen hastada korku ve endişeye de neden olabilir. Bazen de tam tersi durumla karşılaşabiliyoruz. İlerlemiş bir hastalıkla gelen hasta internette okuduklarından dolayı önemli bir şey olmayacağına karar vermiş olup, önemsemiyor. Hastalık ilerledikten sonra doktora geliyor. Bu durum da hayati tehlike arz ediyor" dedi.

Prof. Dr. Ömer Demir, şöyle devam etti:

"Edinilen yanlış bilgi dolayısıyla birçok insan kendini gerçekten hasta sanıyor. Bazen gelen hastaların internetten okuduklarıyla kendine kanser teşhisi koyduğu bile oluyor. O korkuyu yaşamak zaten insanı hasta etmeye yeterli. Bu durum psikolojiyi kötü anlamda etkiliyor. Sonrasında ise kişi hayattan tat almamaya başlıyor. Ölüm korkusuyla kendine zarar verebilecek şeyler yapabiliyor. İnternette ne yazılırsa yazılsın, hiçbiri bir doktor kontrolü gibi olmayacaktır. Sağlık konusunda eğer bir şüphe varsa vakit kaybetmeden doktora gitmek gerekir. En güvenilir bilgi doktordan edinilir."
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Stres ve baskı 'gerilim tipi baş ağrısı'na neden oluyor
04 Mart 2020 22:52		 Prof. Dr. Tarhan: Toplumda koronavirüs paranoyası oluştu
04 Mart 2020 21:00
Hava kirliliği insan ömrünü ortalama 3 yıl kısaltıyor
03 Mart 2020 22:24		 Cerrahpaşa'dan koronavirüs için 'sık sorulan sorular' kılavuzu
02 Mart 2020 19:46
Uzmanlardan 'inme, genç yaşlarda görülmeye başladı' uyarısı
02 Mart 2020 12:29		 Çin'de Koronavirüs salgınından can kaybı 2 bin 837'ye yükseldi
29 Şubat 2020 07:59
Koronavirüs salgınında güncel durum ve gelecek tahminleri
27 Şubat 2020 19:47		 Avrupa'daki 'en genç kalp krizleri' Türkiye'de yaşanıyor
27 Şubat 2020 11:23
Koronavirüs, sıcak kemoterapiyle tedavi edilebilir mi?
26 Şubat 2020 23:13		 Aceleciliği yüzünden patlayan düdüklü tencere hastanelik etti
26 Şubat 2020 12:58
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:31 - Türkiye'nin İHA ve SİHA'ları dünya basınında: Türk drone'ları pençelerini gösterdi00:05 - Öğrencilik yıllarındaki dernek üyeliği memurluğa atanmaya engel olur mu?00:01 - 5 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları23:40 - 45 yıldır kibrit kutusu biriktiriyor23:33 - Gizli bilgileri yayınlayan 2 muhabir adliyeye sevk edildi23:27 - Sağlık Bakanı Koca'dan 'İyi ki varsın' paylaşımı23:22 - Jandarma'dan yurt genelinde plaka denetimi23:17 - Ak Parti Milletvekili Gürel'in acı günü23:12 - İkinci el telefona 'tramer' geliyor23:07 - Bilgiyi internetten değil doktordan alın
23:02 - 13 milyon emekliye 9 milyar TL promosyon ödenecek22:57 - İşte ölümlü trafik kazası olmayan tek ilimiz22:52 - Stres ve baskı 'gerilim tipi baş ağrısı'na neden oluyor22:47 - Cihangir İslam, Saadet Partisi'nden istifa etti!22:30 - Soylu, Kılıçdaroğlu'nun elini neden sıkmadığını açıkladı22:23 - Şehit Uzman Onbaşı Akman'ın naaşı, Denizli'ye getirildi22:18 - Asırlık yöntemle besinlerini toprak altında saklıyorlar22:13 - Rüyalarının klasik otomobiline 32 yıldır gözü gibi bakıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkes taahhüdü karşılığında, 5 Mart'ta, Putin ile mutabakata varmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Öğrencilik yıllarındaki dernek üyeliği memurluğa atanmaya engel olur mu?
5 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
Türkiye'nin İHA ve SİHA'ları dünya basınında: Türk drone'ları pençelerini gösterdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hakim ziyech 1
07.03.2020 fenerbahçe vs denizlispor maçı 1
hiç 4
deşarj olmak 5
futbol içerikli başlıkların artık baymaya başlaması 5
el temizliğinde avrupa ikincisi olmak 3
Sevdiği iki dizi ayni aksam olan bayanin hazin durumu 1
yiyecek içecek başlıklarının artık baymaya başlaması 7
watford 4
lütfen artık yenilin mektubunun laneti 5
SON İLANLAR
Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Geçici İşçi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Yıldız Teknik Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
Zonguldak Kdz Ereğli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik Engelli 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 2 İşçi Alacak
İzmir Metropolis Kazı Başkanlığı Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam