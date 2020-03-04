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İkinci el telefona 'tramer' geliyor

İkinci el telefona 'tramer' geliyor
 04 Mart 2020 23:12
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İkinci el telefona 'tramer' geliyor

İkinci el telefona otomobilde uygulanan Tramer kaydı sistemi geliyor. Kullanıcılar ikinci el telefon alırken, hangi parçanın değişip değişmediğini, hasar durumunu, IMEI kaydını bir tıkla öğrenebilecek

Şu anda geliştirme aşamasında olan mobil uygulama ile ikinci el telefonlarında yeni bir dönem başlatılacak. Kullanıcılar ikini el telefon alırken kaçıncı el olduğunu öğrenebilecek, hangi parçalarının değiştiğini görecek.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, telefonun lüks tüketim değil bir zaruret olduğunu ifade eden ederek özellikle ikinci el konusunda regülasyonlara ihtiyaç olduğunu söyledi. Vergilerin düşürülerek sektörün kayıt altına alınabileceğini dile getiren Turnacı, ayrıca bu konuda ikinci ele yönelik uygulama geliştirdiklerini bildirdi. Turnacı adeta bir karakutu gibi çalışan uygulama hakkında ise şu bilgileri verdi: "Geliştirme aşamasında olan mobil uygulama ile ikinci el telefonlarında yeni bir dönemi başlatacağız. Kullanıcılar ikini el telefon alırken kaçıncı el olduğunu öğrenebilecek, hangi parçalarının değiştiğini görecek. Garanti durumundan tutun da IMEI numarasına kadar telefon hakkında bütün bilgilere ulaşabilecek. Satmak istediği telefonundaki bilgilerde kalıcı olarak silinebilecek. Uygulamamızı yakın zamanda kullanıcıların hizmetine sunacağız. Ayrıca ikinci el telefonların garantili olarak satılması için Maliye ve Ticaret Bakanlığı ile görüşmelerimiz sürüyor."

"Kullanılmış telefonları ihraç edebiliriz"

İkinci el cep telefonlarında ihracat önerisinde bulunan MOBİSAD Başkanı Turnacı, "Şu an ikinci el telefonlarda yenileme oranı yüzde12 civarında. Bun oranı yükselterek üçüncü dünya ülkelerine ihraç edebiliriz. Bu konuda çalışmalar yürütüyoruz" dedi

"Klonlamanın devlete maliyeti 3 milyar lira"

Sektörde 15 yıldır klonlama sorunundan bahsettiklerini dile getiren Turnacı, yapılan düzenleme ile 7 yıl sinyal alınmayan cihazların IMEI havuzundan çıkarıldığını, bu sürenin 2 yıla indirilmesi gerektiğini söyledi. Turnacı, klonlanan cihazda şu an Türkiye'nin yıllık kaybının 3 milyar TL civarında olduğunu bildirdi.

"300 bin dosya bekliyor"

Turnacı, 5809 numaralı elektronik Haberleşme Kanunu'na göre sahte kimlik ve işlemler sebebiyle 300 bin dosyanın beklediğini belirterek "Bunların yüzde 90'ı lehte sonuçlanıyor. Bu ayıbı sona erdirmememiz gerekiyor. Mağduriyetin giderilmesi için Mernis sistemine geçilmeli. IMEI klonlanmasına yönelik olarak ağır cezalar uygulanmalı. Böylece mağduriyetler yüzde 99 sona erecektir" dedi. Ayrıca sicil affı talebinde bulunan Turnacı, "İşletmelerin yüzde 60'ı artık yatırım yapmak istemiyor. Sahte belge gelecek ya da ceza yiyeceğiz diye korkuyor" diye konuştu.

"Fiyatlar artabilir"

Koronavirüs sebebiyle tedarik zincirinde sıkıntı yaşandığına dikkat çeken Turnacı, "Eğer cep telefonu almayı düşünüyorsanız kararınızı ertelemeyin. Fiyatlar artabilir" uyarısında bulundu. Turnacı, yıl sonu cep telefonu satış beklentisini ise geçen yıla paralel olarak 10 milyon adet olarak açıkladı.
İhlas Haber Ajansı
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