Jandarma'dan yurt genelinde plaka denetimi
Jandarma Genel Komutanlığı, yurt genelinde 110 bin 900 aracın denetlendiğini bildirdi.
|04 Mart 2020 23:22
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Jandarma Genel Komutanlığı, yurt genelinde 110 bin 900 aracın denetlendiğini bildirdi.
Komutanlığın twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, 28-29 Şubat tarihlerinde "Sahte-İkiz veya Standart Dışı Plaka Kullanımına Yönelik Denetim" gerçekleştirildi.
Denetimler sırasında 110 bin 900 araç kontrol edilirken, 4 çalıntı araçla ilgili işlem yapıldı. 1.170 araç trafikten men edildi ve 24 sürücü belgesi geri alındı.
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