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Türkiye'nin İHA ve SİHA'ları dünya basınında: Türk drone'ları pençelerini gösterdi

Türkiye'nin İdlib'de yürüttüğü Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında kullanılan ve teknolojik öneme sahip İnsansız Hava Aracı (İHA) ile Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), dünya basınında geniş yer buldu.
 05 Mart 2020 00:31
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Türkiye'nin İHA ve SİHA'ları dünya basınında: Türk drone'ları pençelerini gösterdi

Türkiye'nin İdlib'de yürüttüğü Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında kullanılan ve teknolojik öneme sahip İnsansız Hava Aracı (İHA) ile Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), dünya basınında geniş yer buldu.

Türkiye'nin İdlib'de yürüttüğü operasyon kapsamında kullanılan ve teknolojik öneme sahip İnsansız Hava Aracı (İHA) ile Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), dünya basınında geniş yer buldu. Ünlü Amerikan dergisi Forbes'da, İHA ve SİHA'lardan bahsedilen yazıda "Türk yapımı İHA'lar ve topçu atışları, İdlib'de Esad rejimini yıkıma uğratıyor" başlığına yer verdi. Yazıda 1 Mart'ta rejime ait Su-24 tipi uçakların düşürülmesinden bahsedilirken, "Sadece 3 gün içinde Türk drone'ları ve topçu atışları 100'den fazla zırhlı aracı ve düzinelerce topçu sistemini imha etti ve yüzlerce rejim yanlısı askeri öldürdü" ifadeleri kullanıldı.

Yazıda "Türk saldırıları neden Esad'ın güçlerine bu kadar kısa sürede çok zarar vermeyi başardı ve neden bu kadar yıkıcıydı?" ifadeleri kullanılırken açıklamada, operasyon kapsamında kullanılan İHA ve SİHA'ların başarısına dikkat çekildi. Yazıda ayrıca teknolojik öneme sahip İHA ve SİHA'larla gerçekleştirilen operasyona dair görüntüler de paylaşıldı. Yazının devamında ise, "Türkiye, Çin ile birlikte silahlı insansız hava araçları ve insansız hava araçları üretiminde dünya lideridir" denildi.

Yerli üretim İHA'lar Fransız basınında

İdlib'de kullanılan İHA'ların performansı Fransız basınında da yankı uyandırdı. Fransız haber ajansı AFP (Agence France-Press), "Türk yapımı İHA'lar Suriye'de Türk ordusunun yardımına uçtu" başlığı ile kaleme alınan haberinde İHA'ların güçlü performansından bahsetti. Haberde "Suriye'de ölen askerlerinin intikamını almak için ve bölgede güçleri dengelemek için dünyada öncü üreticilerinden olan Türkiye, silahlı drone sürüsünü kullanıyor" ifadelerine yer verildi.

İHA'ların İdlib'de rejim güçlerine büyük kayıp yaşattığını yazan AFP, İHA'ların pilotların hayatını tehlikeye atmadan Suriye'yi vurmayı sağladığını kaydetti. İdlib'de İHA kullanımının aynı zamanda Türkiye'nin ürettiği bu araca reklam sağladığını söyleyen AFP, Türkiye'nin bu alanda öncü ihracatçı olmak istediğini ifade etti.

Polonya basını: "Türk drone'ları pençelerini gösterdi"

Polonya'da yayın yapan Gazeta.pl adlı haber sitesi, Türkiye'nin insansız hava araçlarından (İHA) övgüyle bahsetti. "Türk drone'ları pençelerini gösterdi. Rusya'nın zafer yerine baş ağrısı var Avrupa'nın da" başlığıyla servis edilen haberde Türk ordusunun harekatının Suriye rejim güçlerinde büyük hasara yol açtığı belirtildi. Maciej Kucharczyk imzalı haberde, Suriye'de durumun son birkaç günde büyük ölçüde kızıştığı, kimin, neyi yıktığı hususunda birbiriyle çelişen çok sayıda bilginin ortaya çıktığı belirtilirken, "Tüm bunların yanında net olan şu ki Türk ordusu Rusya tarafından desteklenen Suriye rejim güçlerinde büyük hasara yol açtı. Türkiye net bir şekilde çıtayı yükseltti, bunu Avrupa Birliği sınırlarında görmek de mümkün" ifadelerine yer verildi.

"Bu harekat, kesinlikle yıllardır kararlı şekilde inşa ettikleri kendi yerli drone filolarının imkanlarının sert ve gösterişli şekilde sahnelenmesi" denilen haberde insansız hava araçlarının gökyüzünü Suriye rejim güçleri için güvensiz hale getirildiğine dikkat çekildi. "İnsansız hava araçları rejim güçlerinin yıllardır faaliyet gösterdiği koşulları tamamen tersine çevirdi, rejim güçlerinde 'kendilerinin ve güvenilir' buldukları gökyüzünden, havadan gelecek herhangi bir saldırıdan endişe ederek bina altlarına sığınmaları gibi tutum değişikliğine yol açtı" denildi.

Bahar Kalkanı Harekatı'nın temposuna ve yankılarına bakıldığında Türkiye'nin uzun süredir buna hazırlandığı belirtilen haberde, İdlib üzerinde hedefleri belirleme ve roket ateşleme kapasitesi bulunan "İHA sürüsü"nün uçtuğu ifade edildi. "Suriye iç savaşına dair en güvenilir gözlemciler, son 2 gündür rejim güçlerinin çok büyük kayba uğradığını bildiriyor" ifadelerinin kullanıldığı haberde, özellikle geçtiğimiz Şubat ayının Suriye iç savaşının başladığı günden bu yana en kötü dönemlerden biri olduğuna dikkat çekildi. Haberde Türkiye'nin müdahalesinin kitleselliğine ve rejim güçlerinde yol açtığı büyük hasara da vurgu yapıldı.
İhlas Haber Ajansı
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