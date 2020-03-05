5 Mart 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
|05 Mart 2020 03:43
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5 Mart 2020 PERŞEMBE
Resmi Gazete
Sayı : 31059
ATAMA KARARLARI
Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6 ncı maddesinin b/1 bendi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Haşan Nuri YAŞAR yeniden seçilmiştir.
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü
4. Bölge Müdürü Atilla KAYA, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.
Kültür ve Turizm Bakanlığı
- Yatınm ve İşletmeler Genel Müdürü Murat DEMİRÖREN,
- Araştırma ve Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Yusuf ŞAHİN,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 4 üncü maddeleri gereğince görevden alınmıştır.
- Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürü Fuat DURSUN,
- Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal DOKUZ,
- Hakkari İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal ULU SOY,
- Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürü Zülkami YELDEMEZ,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.
Milli Eğitim Bakanlığı
Açık bulunan Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Gaziantep İ1 Milli Eğitim Müdürü Cengiz METE atanmıştır.
Tarım ve Orman Bakanlığı
XI. Bölge Müdürü Mehmet Sıddık KILINÇER, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.
Ticaret Bakanlığı
Açık bulunan Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İhracat Genel Müdürü Veysel PARLAK atanmıştır.
İhracat Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Özgür Volkan AĞAR atanmıştır.
Karayolları Genel Müdürlüğü
- 1. Bölge Müdürlüğüne Turgay ÇOLAK,
- 7. Bölge Müdürlüğüne, Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürü Murat GÖNENLİ,
- 8. Bölge Müdürlüğüne, 7. Bölge Müdürü Kenan KESKİN,
- Kamu özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürlüğüne Sezgin KÜÇÜKBEKİR,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
4 Mart 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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