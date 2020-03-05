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5 Mart 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

5 Mart 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı.
 05 Mart 2020 03:43
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5 Mart 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

5 Mart 2020 PERŞEMBE

Resmi Gazete

Sayı : 31059

ATAMA KARARLARI

Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6 ncı maddesinin b/1 bendi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Haşan Nuri YAŞAR yeniden seçilmiştir.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü

4. Bölge Müdürü Atilla KAYA, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı

- Yatınm ve İşletmeler Genel Müdürü Murat DEMİRÖREN,

- Araştırma ve Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Yusuf ŞAHİN,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 4 üncü maddeleri gereğince görevden alınmıştır.

- Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürü Fuat DURSUN,

- Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal DOKUZ,

- Hakkari İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal ULU SOY,

- Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürü Zülkami YELDEMEZ,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı

Açık bulunan Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Gaziantep İ1 Milli Eğitim Müdürü Cengiz METE atanmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığı

XI. Bölge Müdürü Mehmet Sıddık KILINÇER, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Ticaret Bakanlığı

Açık bulunan Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İhracat Genel Müdürü Veysel PARLAK atanmıştır.

İhracat Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Özgür Volkan AĞAR atanmıştır.

Karayolları Genel Müdürlüğü

- 1. Bölge Müdürlüğüne Turgay ÇOLAK,

- 7. Bölge Müdürlüğüne, Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürü Murat GÖNENLİ,

- 8. Bölge Müdürlüğüne, 7. Bölge Müdürü Kenan KESKİN,

- Kamu özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürlüğüne Sezgin KÜÇÜKBEKİR,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

4 Mart 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
Memurlar.Net
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