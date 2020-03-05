Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul etti.
|05 Mart 2020 05:50
|Yazdır
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliği konuları ele alındı.
Kabulde, Türkiye tarafından KKTC'deki çeşitli sektörlerin desteklenmesi amacıyla serbest bırakılan 170 milyon liralık kaynağın kullanım alanlarına ilişkin görüş alışverişinde bulunularak, başta ulaştırma ve turizm olmak üzere KKTC'de yürütülen projeler değerlendirildi
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|5 Mart 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
05 Mart 2020 03:43
|Bakan Gül: Engin Özkoç, yaptıklarının hukukta bir karşılığı olduğunu görecek
05 Mart 2020 00:43
|Türkiye'nin İHA ve SİHA'ları dünya basınında: Türk drone'ları pençelerini gösterdi
05 Mart 2020 00:31
|5 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
05 Mart 2020 00:01
|Sağlık Bakanı Koca'dan 'İyi ki varsın' paylaşımı
04 Mart 2020 23:27
|Ak Parti Milletvekili Gürel'in acı günü
04 Mart 2020 23:17
|Cihangir İslam, Saadet Partisi'nden istifa etti!
04 Mart 2020 22:47
|Soylu, Kılıçdaroğlu'nun elini neden sıkmadığını açıkladı
04 Mart 2020 22:30
|Erdoğan ile Macron İdlib'i görüştü
04 Mart 2020 22:08
|AB'den Türkiye'ye insanı yardım açıklaması
04 Mart 2020 21:58