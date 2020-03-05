Rejim tükeniyor
|05 Mart 2020 06:10
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Esed rejimi, İdlib'de Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu (SMO) karşısında ağır kayıplar vermeye devam ediyor. Yerli üretim silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) yoğun faaliyet yürüttüğü bölgede son 48 saatte 611 milis etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, 27 Şubat'ta başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında imha edilen asker/milis bilançosunun 6 günde 3 bin 138'e ulaştığını bildirdi. Bu rakamlara karada SMO'nun etkisiz hale getirdikleri de eklendiğinde bilançonun 3 bin 250'yi geçtiğine işaret ediliyor. MSB sahadaki son duruma ilişkin şu bilgileri verdi: "Harekatın başlangıcından bu yana 3 uçak, 8 helikopter, 3 İHA, 151 tank, 47 top/obüs, 52 ÇNRA, 8 hava savunma füze sistemi, 12 tanksavar silahı, 4 havan, 24 zırhlı araç, 27 zırhlı muharebe aracı, 34 silahlı pikap, 60 askeri araç ve 10 mühimmat deposu imha edilmiştir. Operasyonlarımız, Mehmetçiğe ve masum sivillere uzanan kanlı eller kırılana dek devam edecektir."
HEDEFİMİZ REJİMDİR
TBMM'de gazetecilerin sorularını cevaplayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, rejim saldırılarının önüne geçilmesi konusunda Rusya'ya bir mesaj daha verdi. İşte Akar'ın ifadeleri: "İdlib'de karşılıklı mutabakatlardan doğan tüm sorumluluklarımızı garantör ülke olarak yerine getirdik, getirmeye devam ediyoruz. İdlib'de icra edilen faaliyetler, Astana ve Soçi mutabakatlarından doğan garantörlük hak ve sorumluluklarımızın gerektirdiği tedbirlerin alınmasına yönelik faaliyetlerdir. Bu maksatla tüm alanda gayretlerimiz sürecektir. Birliklerimize, gözlem noktalarımıza ve mevzilerimize yapılacak saldırılara karşı meşrü müdafaa kapsamında en şiddetli ve tereddütsüz karşılık verilmiştir, verilmektedir. Hedefimiz birliklerimize saldıran rejim askerleri ve unsurlarıdır. Rusya'dan beklentimiz, garantör ülke olarak taahhütlerini yerine getirmesi ve bu kapsamda rejimin saldırılarını durdurması ve Soçi mutabakatı sınırlarına uyması için rejim üzerindeki etkisini kullanmasıdır."
Şeyh Akil geri alındı
TSK destekli Suriye Milli Ordusu (SMO), Halep'in batısındaki stratejik Şeyh Akil köyünü ele geçirdi. SMO tarafından yapılan açıklamada, Şeyh Akil köyünün Esad rejiminden alındığı ve rejim milislerinden onlarca ölü ve yaralının olduğu bildirildi. Öte yandan Şeyh Akil köyü, yüksek konumu itibariyle stratejik bir bölge olarak biliniyor.
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