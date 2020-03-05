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Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Aydın ve Muğla'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden, meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar ve küçük çaplı dolu yağışı riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
 05 Mart 2020 06:30
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Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin iç ve batı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla ve Aydın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Batı ve Orta Akdeniz ile İç Anadolu'nun güney kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Gece saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz kıyıları ile Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı ve Orta Akdeniz ile İç Anadolu'nun güney kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Aydın ve Muğla'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden, meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar ve küçük çaplı dolu yağışı riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Batı ve Orta Akdeniz ile İç Anadolu'nun güney kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Gece saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz kıyıları ile Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinde toz taşınımı beklendiğinden meydana gelecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Memurlar.Net
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