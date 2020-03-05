1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ekilmeyen arazilere devlet sahip çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımsal üretimin artması için üreticilere verdiği desteklerin yanı sıra, ekilmeyen arazileri de üretime kazandırdı.
 05 Mart 2020 06:51
Yazdır
Ekilmeyen arazilere devlet sahip çıktı

2018'de başlattığı "Nadas Alanlarının Değerlendirilmesi Projesi"ni ara vermeden sürdüren Bakanlık, sahiplerinin çeşitli nedenlerle boş bıraktığı arazilere alternatif ürünlerin ekilmesini sağladı. Bu kapsamda boş arazilerde üretim yapmak isteyenlere, çeşitli destekler ve hibeler verildi. Proje ilk etapta, İç Anadolu'da yer alan 9 ilde, nadas olarak beyan edilen ve Tarımsal Bilgi Sistemine kayıtlı parsellerde pilot olarak başlatıldı. Üreticilerin gösterdiği ilgi ve başarılı sonuçların ardından, projenin uygulandığı il sayısı 2019'un sonunda 13'e yükseltildi. Bu doğrultuda 55 bin dekar yeni alanın eklenmesiyle, ekim yapılan toplam arazi 166 bin dekara, üretici sayısı da 3 bin 639'a çıktı. Önümüzdeki yıllarda hem üretici sayısı hem de arazi alanının daha da artması üzerinde çalışmalar devam ederken, bu yılın içerisinde 180 bin 570 dekar alanın ekilmesi bekleniyor. Bu arada söz konusu arazilerin üretime kazandırılmasıyla, nohut ekim alanı yüzde 32, yeşil mercimek yüzde 72 arttı. Türkiye, bu ürünlerde ihracatçı konumuna geldi.

YÜZDE 9 NADASA KALIYOR

Toplam tarım alanlarının yüzde 41'inde hububat ürünleri, yüzde 11'inde meyve- sebze yetiştiriliyor. Yüzde 39'unu çayır ve mera alanları oluştururken, yüzde 9'u nadasa bırakılıyor.

Sefa Bilgitekin

Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Jandarma'dan yurt genelinde plaka denetimi
04 Mart 2020 23:22		 13 milyon emekliye 9 milyar TL promosyon ödenecek
04 Mart 2020 23:02
Cezaevi değil fabrika! Günlük 49 bin yumurta üretiliyor
04 Mart 2020 20:07		 Diyarbakır'da depremde zarar gören okul yıkıldı
04 Mart 2020 19:23
Öğretmenevi binası SGK'ya devredilecek
04 Mart 2020 19:19		 Başasistanlık sınav duyurusu yayımlandı
04 Mart 2020 18:29
Mersin'de maaş promosyonunda rekor fiyat
04 Mart 2020 17:22		 MSB: Akar'ın şahsi sosyal medya hesabı yoktur
04 Mart 2020 16:24
11 bölge 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi
04 Mart 2020 16:23		 'Katılım fonu hesabı bulunan banka sorgulama' e-Devlet'te'
04 Mart 2020 12:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkes taahhüdü karşılığında, 5 Mart'ta, Putin ile mutabakata varmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Odatv'nin haber müdürü ile muhabiri tutuklandı
5 Mart 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
Öğrencilik yıllarındaki dernek üyeliği memurluğa atanmaya engel olur mu?
Türkiye'nin İHA ve SİHA'ları dünya basınında: Türk drone'ları pençelerini gösterdi
FETÖ'ye kucak göçmene ölüm
Bakan Gül: Engin Özkoç, yaptıklarının hukukta bir karşılığı olduğunu görecek
Rejim tükeniyor
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Suriye olmamak için savaşıyoruz
5 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
04.03.2020 maccabi vs anadolu efes maçı 2
tolgay arslan 1
yiyecek içecek başlıklarının artık baymaya başlaması 7
ben foster 5
kültür sanat edebiyat başlıklarının artık baymaya başlaması 1
rüya ile gerçeğin karıştırılması 4
içi dışından yorgun olmak 6
hatay usülü dürüm 2
keşke tanışabilsem dediğimiz ünlüler 8
06.03.2020 beşiktaş vs ankaragücü maçı 5
SON İLANLAR
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 işçi Alacak
Samsun Canik İmar Geçici 1 İşçi Alacak
Kilis Musabeyli SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir Çeştur Ceşme İmar 1 İşçi Alacak
İstanbul İsttelekom 1 İşçi Alacak
İstanbul Beykoz Belediyesi Geçici 95 İşçi Alacak
Gümüşhane Söğütlü Belediyesi 2 İşçi Alacak
Aydın Çipas Cine Gıda 12 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Üç Hilal Temizlik Geçici 3 İşçi Alacak
Adana Kozan İmar 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam