Ekilmeyen arazilere devlet sahip çıktı

2018'de başlattığı "Nadas Alanlarının Değerlendirilmesi Projesi"ni ara vermeden sürdüren Bakanlık, sahiplerinin çeşitli nedenlerle boş bıraktığı arazilere alternatif ürünlerin ekilmesini sağladı. Bu kapsamda boş arazilerde üretim yapmak isteyenlere, çeşitli destekler ve hibeler verildi. Proje ilk etapta, İç Anadolu'da yer alan 9 ilde, nadas olarak beyan edilen ve Tarımsal Bilgi Sistemine kayıtlı parsellerde pilot olarak başlatıldı. Üreticilerin gösterdiği ilgi ve başarılı sonuçların ardından, projenin uygulandığı il sayısı 2019'un sonunda 13'e yükseltildi. Bu doğrultuda 55 bin dekar yeni alanın eklenmesiyle, ekim yapılan toplam arazi 166 bin dekara, üretici sayısı da 3 bin 639'a çıktı. Önümüzdeki yıllarda hem üretici sayısı hem de arazi alanının daha da artması üzerinde çalışmalar devam ederken, bu yılın içerisinde 180 bin 570 dekar alanın ekilmesi bekleniyor. Bu arada söz konusu arazilerin üretime kazandırılmasıyla, nohut ekim alanı yüzde 32, yeşil mercimek yüzde 72 arttı. Türkiye, bu ürünlerde ihracatçı konumuna geldi.

YÜZDE 9 NADASA KALIYOR

Toplam tarım alanlarının yüzde 41'inde hububat ürünleri, yüzde 11'inde meyve- sebze yetiştiriliyor. Yüzde 39'unu çayır ve mera alanları oluştururken, yüzde 9'u nadasa bırakılıyor.

Sefa Bilgitekin