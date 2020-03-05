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HDP önünde evlat nöbeti tutan aileler gece nöbetine başladı

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 184'üncü gününde devam ederken ailelerden Celil Begdaş ile Süleyman Aydın, bu akşamdan itibaren HDP il binası önünde sabahlama kararı aldı.
 05 Mart 2020 07:10
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HDP önünde evlat nöbeti tutan aileler gece nöbetine başladı

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 184'üncü gününde de devam ediyor. Şimdiye kadar akşam saatlerinde eylemlerine son veren ailelerden Celil Begdaş ile Süleyman Aydın bu akşamdan itibaren gece de evlat nöbetinde olup sabahlama kararı aldı.

4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan Aydın için oturma eylemine katılan Aydın, bundan sonra gece de eve gitmeyeceğini söyledi. Aydın, "Çünkü eve gidiyoruz evde bir huzur yok. Artık vicdanları varsa gelsinler, çocuklarımızı istesinler. Çocuklarımız artık evlerine gelsin. Biz eve gidiyoruz, çocuklarımız, 'hani bir gelişme var mı. diye soruyor. Ama biz çaresizce hiçbir şey söyleyemiyoruz. O yüzden biz kararlıyız. Ya öleceğiz ya da çocuklarımızı getirsinler bize. Kararlıyız gitmiyoruz bir yere. Bundan sonra sabahlayacağız" dedi.

''Sabaha kadar burada kalacağız''

Oğlu için oturma eyleminde olan Celil Begdaş da bundan sonra gece de kalacaklarını ve kesinlikle kalkmayacaklarını vurguladı. Begdaş, "Çocuklarımız gelene kadar biz buradayız. Ölsek bile biz buradan gitmeyeceğiz. Büyütüyoruz çadırı, yer yoktur artık çadırda. Halk gümbür gümbür geliyor. Tüm millet yığılmaya başladı. Sabaha kadar burada kalacağız. Hiçbir yere gitmeyeceğiz'' diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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