1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çiğ köfte zincirleri giderek yayılıyor

Türkiye'de "kendi işinin patronu" olma sevdalılarının bir numaralı tercihi olan çiğ köfte dünyada da markalaşmaya başladı. Yerli ve yabancı birçok girişimci 50'den fazla ülkede çiğ köfteci açtı. Amerika'ya dahi ihracat başladı
 04 Mart 2020 07:56
Yazdır
Çiğ köfte zincirleri giderek yayılıyor

Girişimcilerin franchise sistemleriyle kolaylıkla kendi işyerini açabildiği çiğ köfte sektörü rekor büyüme gösteriyor. Bu alandaki markaların gücünü arkasına alan girişimciler, bu sistemde kısa sürede büyük kazançlar elde edebiliyor. Bayilik sistemi, ülkemizde gıda, restoran ve kafe başta olmak üzere birçok alanda gelişiyor. Sadece Türkiye'de değil dünyada da ilgi gören çiğ köfte, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyada da kendinden söz ettiriyor.

SIFIR CARİ AÇIKLA İHRACAT

İstanbul Etsiz Çiğköfteciler Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ÇİĞDER) Başkanı Orhan Güzelaydın'ın verdiği bilgilere göre, Avrupa başta olmak üzere Amerika'ya ve dünyanın birçok noktasına çiğ köfte ihracatı başlamış durumda.

Amerika'ya dahi satışın bulunduğunu belirten Güzelaydın, "Amerika'ya ve dünyanın birçok noktasına çiğ köfte ihracatını başlatmış bulunmaktayız. Markalarımız Avrupa'da üretim tesisleri kurarak çiğ köfteyi bir dünya markası yapma noktasında ilerleme kaydetmektedir. Şu an Avrupa'da açılan çiğ köfte mağaza sayımız 200'ü aşmış durumda. Böylesine güzel bir lezzeti başta Türkiye olmak üzere tüm dünyaya tattırdığımız için mutluluk duyuyoruz" dedi.

Yüzde 100 yerli ürünlerin ihraç edildiğini anlatan Güzelaydın şöyle devam etti:

"Avrupa başta olmak üzere İçeriğinde herhangi bir ithal ürünün bulunmadığı ve hiçbir katkı maddesi kullanılmadan ürettiğimiz çiğ köfteler tüm Türkiye'de ve dünyada satışa hazırlanıyor. Türkiye'de günlük 600 ton çiğ köfte tüketilmektedir. Sektörümüzün yıllık cirosu ise 2 milyar 190 milyon dolar civarında. Yaptığımız araştırmalar sonucu Türkiye genelinde 40 bini aşkın çiğ köfte mağazası bulunuyor."
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ultra zenginlerin sayısı arttı
05 Mart 2020 08:03		 Cepte ikinci ele talep arttı
04 Mart 2020 18:55
Elazığ'daki depremin ardından DASK'tan 31 milyon TL'lik ödeme
04 Mart 2020 11:10		 Yüksek kur Migros'u vurdu: Zarar 492 milyon lira
03 Mart 2020 15:35
KOSGEB desteğiyle açtıkları iş yerinde hem üretiyorlar hem de öğretiyorlar
02 Mart 2020 15:22		 Devlet desteğiyle başladığı gelinlik üretiminde marka oldu
01 Mart 2020 12:04
Pegasus Havayolları, İtalya ve Irak seferlerini iptal etti
01 Mart 2020 10:41		 126 milyar Ş'lık ticarete virüs gölgesi
01 Mart 2020 08:15
Denizli'den Edirne'ye otobüs fiyatı 20-30 TL arttı
29 Şubat 2020 09:32		 Maske ve dezenfektan ürün stokları tükendi
28 Şubat 2020 20:57
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkes taahhüdü karşılığında, 5 Mart'ta, Putin ile mutabakata varmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Odatv'nin haber müdürü ile muhabiri tutuklandı
5 Mart 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
Öğrencilik yıllarındaki dernek üyeliği memurluğa atanmaya engel olur mu?
Türkiye'nin İHA ve SİHA'ları dünya basınında: Türk drone'ları pençelerini gösterdi
FETÖ'ye kucak göçmene ölüm
Bakan Gül: Engin Özkoç, yaptıklarının hukukta bir karşılığı olduğunu görecek
Rejim tükeniyor
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Suriye olmamak için savaşıyoruz
5 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
eğitimli kesim cnn türk izliyor 3
Sevdiği iki dizi ayni aksam olan bayanin hazin durumu 1
miha zajc 1
08.03.2020 sivasspor vs galatasaray maçı 4
watford 4
israil ile dost muyuz? 4
ab'nin yunanistan'a 700 milyon euro yardım yapması 2
04.03.2020 2 askerimizin şehit olması 1
Jose ernesto sosa 1
xiaomi 1
SON İLANLAR
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 işçi Alacak
Samsun Canik İmar Geçici 1 İşçi Alacak
Kilis Musabeyli SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir Çeştur Ceşme İmar 1 İşçi Alacak
İstanbul İsttelekom 1 İşçi Alacak
İstanbul Beykoz Belediyesi Geçici 95 İşçi Alacak
Gümüşhane Söğütlü Belediyesi 2 İşçi Alacak
Aydın Çipas Cine Gıda 12 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Üç Hilal Temizlik Geçici 3 İşçi Alacak
Adana Kozan İmar 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam