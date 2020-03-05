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Prof. Naci Görür'den dikkat çeken deprem uyarısı

Deprem uzmanı Prof. Naci Görür, Van'ın Başkale ve Muradiye ilçeleri çevresine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.
 05 Mart 2020 07:56
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Prof. Naci Görür'den dikkat çeken deprem uyarısı

Prof. Naci Görür, sosyal medya hesabından Van'da meydana gelebilecek depremlerle ilgili uyarıda bulundu.

Van-İran sınırındaki 4,1 büyüklüğündeki depreme dikkat çeken Prof. Görür; "Sanıyorum depremler Hasan Timur ve Başkale fay zonlarının kesişme yerinde oluşuyor. Kanaatimce, Başkale ve Muradiye yerleşim yerleri ve çevrelerine dikkat edilmelidir" ifadelerini kullandı.

Prof. Naci Görür'ün paylaşımı şöyle:
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