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Trafik polisi babayı isyan ettiren karar

Hızla gelen otobüsün altında kalarak metrelerce sürüklenen Duygu Bolat, 28 gün sonra hayatını kaybetti. Otobüs şoförü Bünyamin Boyraz, bilirkişi raporunda 'asli kusurlu' olarak belirtilse de tahliye oldu. Duygu'nun ailesi karara tepki gösterdi.
 05 Mart 2020 08:00
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Trafik polisi babayı isyan ettiren karar

Hürriyet'in özel haberine göre: Mersin Mezitli'de 8 Aralık 2019 sabahı, üniversiteye hazırlanan Duygu Bolat (19) sınava girmek üzere evden çıktı. Bolat trafiğin yoğun olduğu üç şeritli caddeden karşıya geçmek üzere bir süre bekledi. İki şeritteki araçların durduğunu gören Bolat, yaya geçidini kullanarak karşıya geçmek istedi. Bolat'a, karşı kaldırıma metreler kala, sol şeritten gelen bir servis otobüsü çarptı. Hızlı olduğu gözlenen otobüs, Bolat'ı bir süre sürükledikten sonra durabildi. Hastaneye kaldırılıp yoğun bakıma alınan Bolat, 5 Ocak'ta yaşamını yitirdi.

Bolat'ın vefatı ile birlikte, daha önce hakkında adli kontrol kararı verilen otobüs şoförü Bünyamin Boyraz (46) tutuklandı. Ehliyetine el koyulmayan Boyraz hakkında, 15 Ocak'ta iddianame hazırlandı. İddianamede Boyraz'ın, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıl hapsi istendi. Soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, Boyraz'ın asli kusurlu olduğu kaydedildi. Raporda, hayatını kaybeden Bolat'ın ise herhangi bir kusurunun olmadığı kaydedildi.

5 GÜN SONRA TAHLİYE

Tutuklu yargılanan Boyraz'ın ilk duruşması 5 Şubat günü görüldü. Mahkeme, ikinci duruşma için 10 Şubat'a gün verdi. Bolat soruşturma ve kovuşturma aşamasında verdiği ifadede, "Elimde olmayan nedenlerle yayaya çarptım. Sağ tarafımda bir araç vardı, bu nedenle yayayı göremedim, üzgünüm" dedi. Mahkeme ikinci duruşmada Boyraz için tahliye kararı verdi. Bolat'ın trafik polisi babası A. Bolat, tahliye kararını kabullenemediklerini söyledi.
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