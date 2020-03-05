Ultra zenginlerin sayısı arttı
|05 Mart 2020 08:03
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Dünya genelinde 30 milyon dolar ve üzeri servete sahip ultra zenginlerin sayısının geçen yıl yüzde 6 artışla, 513 bin 244'e yükseldiği bildirildi.
The Guardian gazetesinin danışmanlık şirketi Knight Frank'ın raporuna dayandırdığı habere göre, 30 milyon dolar ve üzeri servete sahip ultra zenginlerin sayısının geçen yıl yüzde 6 artışla, 513 bin 244'e yükseldi.
Hali hazırda çok zengin olanların servetleri yükselen küresel borsalardan ve artan emlak fiyatlarından yararlandığı için geçen yıl 31 binden fazla kişi "ultra zengin" saflarına katıldı. Bu, dünya çapında İzlanda, Malta veya Belize'nin nüfuslarından daha fazla ultra zengin olduğu anlamına geliyor.
Rapora göre, Hindistan, Mısır, Vietnam, Çin ve Endonezya'da büyük servetler elde edildiğinden, ultra zenginlerin sayısının 2024 yılına kadar yüzde 27 artarak 650 bine yükselmesi bekleniyor.
Knight Frank'ın yıllık servet raporunda geçen yılın birçok yatırımcı ve emeklilik fonu için "çalkantılı bir yıl" olmasına rağmen, çok varlıklıların çoğunun kişisel servetleri için bir tampon yıl olduğu da hatırlatıldı.
ULTRA ZENGİNLERİN NEREDEYSE YARISI ABD'DE
Raporda, 2019'un ekonomik olarak, dışa dönük ve çalkantılı bir yıl olduğu ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF), küresel gayrisafi milli hasıla büyümesini geçen yılın ocak ayında yüzde 3,5 iken, bu yılın ocak ayında 2,9'a düşürdüğü belirtildi.
Haberde ifadelerine yer verilen Knight Frank'ın Küresel Araştırma Başkanı Liam Bailey, 240 bin ultra zenginle toplam rakamın neredeyse yarısının ABD'de bulunduğunu ve Asya ve Afrika'daki ülkelerde ultra zengin varlığa sahip insan sayısının ise hızlıca arttığına dikkati çekti.
Bailey, "Asya'da zenginliğin nasıl geliştiğini görmek ve Hindistan, Vietnam, Çin ve Malezya'daki ultra zengin sayısının gelecek 5 yıl içinde diğer birçok pazarı geride bıraktığını görmek heyecan verici. Bunun küresel emlak piyasasını nasıl etkilediğini görmek ilginç olacak." ifadelerini kullandı.
Rapora göre, Hindistan'da geçen yıl 6 bin olarak belirlenen ultra zengin sayısının gelecek 5 yıl içinde yüzde 73 artması bekleniyor. 764 ultra zengine sahip Mısır'ın en hızlı büyümeyi göstereceği ve bu sayının 2024 yılına kadar yüzde 66 artması bekleniyor. Vietnam, Çin ve Endonezya ise bu ülkelerin ardından geliyor.
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