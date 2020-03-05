Vekil'in evinde ölü bulunan Özbek bakıcı olayında takipsizlik
|05 Mart 2020 08:06
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AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal'ın Ankara'daki evinde bakıcı olarak çalışan Özbekistanlı Nadira Kadirova'nın ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi.
Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 23 Eylül 2019 günü kendi odasında silahla vurulmuş halde bulunan Kadirova'nın ölümüyle ilgili kararında, "Genç kızın intihar ettiği, onu intihara azmettiren, teşvik eden, intihar kararını kuvvetlendiren ve intiharına herhangi bir şekilde yardım eden kişi ya da kişilerin bulunmadığı anlaşılmıştır" denildi. Kadirova'nın otopsi raporunda cinsel saldırı izine ulaşılamadığı, not defteri ve 2 intihar notu değerlendirildiğinde olay öncesinde intihara karar verdiği belirtildi.
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