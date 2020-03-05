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O özellik Twitter'a da geliyor

İlk olarak Snapchat tarafından kullanıma sunulan Hikayeler özelliği önümüzdeki dönemde Twitter'da da karşımıza çıkacak.
 05 Mart 2020 08:03
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O özellik Twitter'a da geliyor

Snapchat ile hayatımıza giren hikayeler özelliği sosyal medya uygulamaları arasında yaygınlaşmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz dönemde Facebook, WhatsApp ve Instragram uygulamalarına entegre edilen hikayeler özellikle Instargam'da hatırı sayılır bir kullanım oranı yakalamıştı.

Bu trende ayak uyduran şirketler kervanına mikro blog platfrormu Twitter da katıldı. The Verge'de yer alan habere göre, şirket bu özelliği platforma entegre etmek için testlere başladı.

Twitter, Brezilya'da test edilmeye başlanan 'Fleets' isimli geçici tweet özelliği adından da anlaşılabileceği üzere kullanıcıların 24 saat sonra kaybolan tweet'ler atmasını sağlayacak.

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir bilgiye göre, iş dünyasındaki kişilerin diğer kişilerle iletişim kurmasını sağlayan kariyer sitesi LinkedIn'in de benzer bir özelliği kullanıma sunmak için ilk adımı atmıştı.
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