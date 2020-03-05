Cenk Tosun'un sözleşmesi feshedildi
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, antrenmanda sakatlanan ve sezonu kapatan Cenk Tosun'un sözleşmesini feshetti ve Everton'a gönderdi.
|05 Mart 2020 08:18
|Yazdır
Everton taraftarları ise Cenk Tosun'un oynamayacak olmasına rağmen maaşını kendi kulüplerinin vermesine tepki gösterdi.
Cenk Tosun, devre arası transfer döneminde Everton'dan Crystal Palace takımına kiralanmış ve 1 gol kaydetmişti. Golcü futbolcunun EURO 2020'de de olması beklenmiyor.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|İlber Ortaylı tuttuğu futbol takımını açıkladı...
05 Mart 2020 08:56
|A Milli Takım'ın EURO 2020'de giyeceği iddia edilen formalar ortaya çıktı
04 Mart 2020 14:48
|UEFA'dan Volkan Demirel paylaşımı
04 Mart 2020 13:41
|A Milli Futbol Takımımız'ın maç programı açıklandı
04 Mart 2020 11:56
|Tümer Metin: Bana bahis şikesi teklifi yaptılar
04 Mart 2020 10:21
|Barbie, rol model olarak Sümeyye Boyacı'yı seçti
04 Mart 2020 09:45
|El Clasico'ya Türk doktor damgası
04 Mart 2020 09:24
|Galatasaray'ı bekleyen 300 milyonluk problem
04 Mart 2020 08:34
|Cenk Tosun'dan kötü haber! Sezonu kapattı
04 Mart 2020 08:27
|Trabzonspor, final için önemli avantajı kaçırdı
03 Mart 2020 22:36