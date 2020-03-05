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FETÖ'nün paraları süpürgeden çıktı

İzmir'de FETÖ'nün gaybubet evlerine yönelik operasyonda, cezaevinde ya da firari olan örgüt üyelerine verilmek üzere elektrik süpürgesinin içine saklanan yaklaşık 400 bin lira ele geçirildi
 05 Mart 2020 08:36
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FETÖ'nün paraları süpürgeden çıktı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'nün gaybubet evlerine yönelik soruşturması kapsamında 82 hücre evine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda daha önce meslekten ihraç edilmiş hakim, rütbeli asker ve polislerden oluşan 74 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda, kasa olarak kullanılan bir evde elektrik süpürgesinin çöp haznesini açan polis, çeşitli miktarlarda zarflanmış 150 bin TL, 10 bin 205 euro, 25 bin 457 dolar buldu. Cezaevinde ya da firari olan örgüt üyelerine verilmek üzere evde tutulan paraların saklandığı yer, Terörle Mücadele polislerini bile şaşkına çevirdi. Evlerde yapılan aramalarda ayrıca gizli haberleşme ve veri aktarımının sağlanması için özel program yüklenmiş 69 tablet ve cep telefonu, 39 ankesör kartı, örgütün "Himmet" aldığı isimlerin bulunduğu liste ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Ceyhan TORLAK-Ziya RAMOĞLUTarık YILMAZ-Kasım ŞAHİN

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Sabah
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