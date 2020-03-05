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Mektup ücretlerine 5 ayda yüzde 50 zam

PTT mektup, kart ve telgraf gönderilerinden aldığı en düşük temel ücreti 5 ay içerisinde yaptığı yüzde 50 zamla 3 liraya yükseltti.
 05 Mart 2020 08:39
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Mektup ücretlerine 5 ayda yüzde 50 zam

PTT, mektup ve benzeri postaları geçtiğimiz ekim ayına kadar 2 liraya götürüyordu. Ancak ekim ayında yüzde 20 zamla 2.4 liraya yükseltilen en düşük posta ücreti 2 Mart 2020 tarihi itibariyle de yüzde 25 zamla 3 liraya çıkarıldı.

Sözcü'nün haberine göre; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK), PTT'den gelen mektuplarla ilgili yeni zam talebini onayladı.

BTK'nın aldığı zam kararına göre ağırlığı 20 grama kadar olan haberleşme gönderileri için müşterilerden artık 2.4 lira yerine 3 lira temel ücret alınacak.

En düşük mektup yüzde 25 zamlandı

Kurulun zam kararıyla en düşük mektup, kart ve telgraf ücreti yüzde 25 zamlanmış oldu. PTT en son 7 Ekim 2019 tarihinde, yani 5 ay önce de yüzde 20 zam yaparak mektup ücretlerini 2 liradan 2.4 liraya yükseltmişti.

PTT'nin, mektup gönderilerinin temel ücretlerini 5 ay içerisinde yaptığı iki ayrı zamla yüzde 50 oranında arttırması enflasyon verileriyle de çelişti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, geçen yılın eylül ayından bu yana tüketici endeksi yüzde 4.9 artarken, üretici endeksindeki artış yüzde 3.1 düzeyinde kaldı.
Sözcü
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