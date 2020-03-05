Akkuyu'da çalışanların %80'i Türk

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşası hızla devam ediyor. Akkuyu İnşaat Bölümü Müdürü Denis Sezemin, inşaat sahasında çalışan sayısının 5 bin kişiye ulaştığını, bu sayının yüzde 80'inin Türk vatandaşı olduğunu vurguladı. Akkuyu NGS'de, işletmeye alınmasından sonra 3 bin 500 kişinin görev yapmasının öngörüldüğünü ifade eden Sezemin, "700'ü Rusya'daki üniversitelerden nükleer enerji alanında eğitim almış Türk uzmanlar olacak" diye konuştu.

Santralin doğu ve batı inşaat tesislerinin bu sene tamamlanacağını vurgulayan Sezemin, "Eş zamanlı olarak batı inşaat tesisimizde 4 adet beton santrali görev yapacak. Bunlarla 1 saatte 550 bin metreküp beton hazırlanabilecek. Betona olan ihtiyacın tamamı buradan karşılanmış olacak. 4 kattan oluşan idari ofis binası da tamamlandı" ifadelerini kullandı.