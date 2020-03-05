İlber Ortaylı tuttuğu futbol takımını açıkladı...
|05 Mart 2020 08:56
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Prof. Dr. İlber Ortaylı, Beşiktaş'ın Youtube kanalında İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran ile futbol ve tarihi üzerine konuştu.
İşte İlber Ortaylı'nın öne çıkan sözleri...
Benim zamanımda futbol bu kadar büyük imkanlarla oynanmıyordu. Daha fazla Batı Avrupa kültürüne yakın futbolculuk vardı.
İdareciler ve futbolcular, taraftarda böyle bir hava vardı. Şimdi çok daha farklı bir şey oldu, onu anlayamadım. Futbolu herkes bilir. Niye o kadar dikkatle seyrediyorlar onu da bilmiyorum. Mahallenin kahvesine git, berbere git hepsi ne biçim biliyor.
''EN KOLAY SPOR OLARAK GÖRÜLÜYORDU''
Beşiktaş bizim çocukluğumuzda daha çok para harcardı, şimdi harcayamıyor. Küçük çocuklara daha çok spor öğreteceksin. Bir zamanlar bunlar yapıldı ve o kadar adam çıktı. Futbolla uğraşması bir cemiyetin bir nevi az gelişmişliktir. En kolay spor olarak görülüyor. Bunun yanı var, jimnastikçi olacak. BJK bunun adı.
Almanya 85 milyon nüfuslu bir ülke. Futbol camiasındaki Türk oyunculara, yıldız olanlara, milli takıma girenlere bir bakın... Hiç tasvip etmediğim bir milliyetçilik yapmalarına rağmen. Buna rağmen vazgeçemiyorlar çünkü iyi oynuyor bizimkiler.
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