MEB'den 'öğretmen' dizisine eleştiri
|05 Mart 2020 08:57
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Aylardır büyük tartışma konusu olan ve FOX TV'de ilk bölümü yayınlanan "Öğretmen" dizisi sosyal medyada gündem oldu. Gündeme giren #öğretmen etiketine özellikle öğretmenler çok twit attı. Öğretmen dizisine bazı eleştirel mesajlar da geldi. MEB Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, sosyal medya hesabı üzerinden öğretmen dizisi ile alakalı yorumunu paylaştı... "Tam bir fiyasko"
Genel Müdür'ün paylaşımı şu şekilde:
Öğretmen,ne olursa olsun,sevgi çınarıdır.Kızarken bile o duyguyu sevgiyle besler.Şefkat ve edeple terbiye edendir,piskopat değildir. Adı:"ÖĞRETMEN".İçeriği,sadece ve sadece kocaman bir FİYASKO.
Öğretmen,ne olursa olsun,sevgi çınarıdır.Kızarken bile o duyguyu sevgiyle besler.Şefkat ve edeple terbiye edendir,piskopat değildir.Hamza AYDOĞDU (@hmzaydg) March 4, 2020
Adı:"ÖĞRETMEN".İçeriği,sadece ve sadece kocaman bir FİYASKO..@FOXTurkiye#Öğretmen
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