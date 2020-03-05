Ronaldinho, sahte pasaport iddiasıyla gözaltına alındı
|05 Mart 2020 09:31
|Yazdır
Brezilyalı eski futbolcunun Paraguay'a sahte pasaportla giriş yaptığı anlaşıldı.
Brezilyalı efsane Ronaldinho, Paraguay'da gözaltına alındı.
Paraguay İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 39 yaşındaki eski futbolcu ile kardeşi Roberto bir golf tesisinde sahte evrakla ülkeye giriş yapmak suçundan gözaltına alındılar.
La Nacion'un geçtiği fotoğraflara göre Ronaldinho ve kardeşi, kendi adlarının ve bilgilerinin yer aldığı sahte Paraguay pasaportlarıyla ülkeye giriş yaptılar. İki isim kaldıkları otelde tutuluyorlar.
2018 yılında Ronaldinho'nun Brezilya pasaportuna, 2015'te koruma altında olan bir gölde illegal bir şekilde balık çiftliği koymasının ardından aldığı 8.5 milyon dolarlık cezayı ödememesi nedeniyle el konulmuştu.
Barcelona'nın eski yıldızı buna rağmen Brezilya'nın ülkenin turizm elçilerinden biri olarak seçilmişti.
Brezilya Milli Takımı'yla 2002 yılında Dünya Kupası zaferi yaşayan Ronaldinho'nun parlak kariyerinde Şampiyonlar Ligi, La Liga ve Serie A şampiyonlukları bulunuyor.
Kaynak: Goal Türkiye
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Dünyanın gözü bu zirvede
05 Mart 2020 07:30
|İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 107'ye ulaştı
04 Mart 2020 21:27
|Koronavirüs bir Avrupa ülkesine daha bulaştı
04 Mart 2020 21:12
|Lufthansa, korona virüsü nedeniyle 150 uçağını yere çekiyor
04 Mart 2020 18:45
|Fransa'da koronavirüs paniği... Maske hırsızlıkları arttı
04 Mart 2020 17:55
|İran'da hükümet yetkililerin ülke dışına çıkışı yasaklandı
04 Mart 2020 17:02
|İtalya'da, tüm okullarda eğitime ara verildi
04 Mart 2020 16:16
|Koronavirüs bulaşanların çoğu iyileşiyor
04 Mart 2020 15:59
|Suudi Arabistan virüs nedeniyle vatandaşlarının umre ziyaretlerini durdurdu
04 Mart 2020 15:51
|Koronavirüs AB kurumlarına da sıçradı
04 Mart 2020 15:28