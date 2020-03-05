1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bankaların emeklilere promosyon teklifi belli oldu

Aldıkları maaşlarla ay sonunu zar zor getiren emeklilerin merakla beklediği promosyon kampanyaları teker teker açıklanıyor. Dün SGK ile Ziraat Bankası arasındaki anlaşma açıklanmıştı. Buna ek olarak çok sayıda özel banka da promosyonlarını açıkladı. İşte o kampanyalar.
 05 Mart 2020 09:46
Yazdır
Bankaların emeklilere promosyon teklifi belli oldu

Promosyon ödemeleri yaklaşık 16 milyon emekliyi ilgilendiriyor. Bankalar da emeklilerin beklediği promosyon kampanyalarını teker teker açıklıyor. İşte o bankalar ve emekliler için açıkladı kampanyalar.

YAPI KREDİ

Emekli maaşlarının yatırılması için 31 Mart 2020'ye kadar Yapı Kredi'yi tercih eden müşterilerine özel hazırlanan yeni kampanya ile 3 sene maaşlarını Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emekliler 1.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanıyor.

Emeklilik Paketi ile Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Bireysel İnternet Şubesi ve ATM'lerden yapılan havalelerde de ücret muafiyeti sunuyor. Ek olarak, ücretsiz düzenli ödeme talimatı verebilen emekli maaş müşterileri, TL birikimlerine özel 6 ay hoş geldin faizi alırken, bireysel ihtiyaç kredilerini kendilerine özel indirimli oranlarla kullanabiliyorlar. Öte yandan Yapı Kredi, emekli müşterilerine özel olarak sunduğu Medline acil sağlık hizmeti üyeliği ile doktorlu kara ambulansı ve telefonla tıbbi danışmanlık hizmetlerini de 1 yıl boyunca ücretsiz olarak sağlıyor.

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında imzalanan yeni protokolle emekli maaşını 3 yıl boyunca Garanti BBVA'dan alma taahhüdü veren emekliler, ek ürün koşulu olmadan, 1.200 TL'ye varan nakit promosyon ödemesi alabilecek. Üstelik maaşını Garanti BBVA'dan alan emekliler %0,99 faiz oranlı özel ihtiyaç kredisinden faydalanabilecekler.

Garanti BBVA, 1.500 liraya kadar emekli maaşı alanlara 800 lira, 1.500-2.500 lira arasında emekli maaşı alanlara 1.000 lira, 2.500 lira ve üstünde maaş alanlara ise 1.200 lira nakit promosyon ödemesi yapacak.

TÜRKİYE EKONOMİ BANKASI (TEB)

TEB'in, 10 Şubat tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklisi olup emekli maaşını taşıyan müşterilerine yönelik başlattığı kampanya kapsamında, maaşı 999 TL'ye kadar olan emekliler 850 TL, 1.000 TL ile 1.999 TL arasında maaş alan emekliler ise 925 TL promosyon avantajından yararlanacak.

Emekli maaşı 2.000 TL ve üzeri olan emekliler ise 1.000 TL promosyon alabilecek. TEB'in kampanyasından yararlanmak isteyen emeklilerin en az iki adet yeni otomatik fatura ödeme talimatı vermesi ve ayrıntılı bilgi için TEB şubelerine başvurması gerekiyor.

ZİRAAT BANKASI

Sosyal Güvenlik Kurumu ve Ziraat Bankası emeklilere üç yıl için yapılacak promosyon ödemesi için anlaşma imzaladı.

Buna göre maaşları 1.500 TL'ye kadar olan emeklilere 500 TL, 1.500-2.000 TL arasında olan emeklilere 625 TL, 2.500 TL ve üzerinde olan emeklilere ise 750 TL promosyon ödemesi anlaşmayı takiben peşin olarak hesaplara yatırılacak.

En fazla emekli aylığı ödemesi gerçekleştiren Ziraat Bankası promosyon ödemelerinin yaklaşık yüzde 40'ını gerçekleştiriyor.

ING BANK

ING Türkiye, emekli maaş müşterilerine özel kampanyada 2.250 TL'ye varan promosyon fırsatı sunuyor. ING'li emekli müşteriler, yeni kampanya kapsamında 450 TL'ye varan nakit promosyona ek olarak; Turuncu Ekstra ile 750 TL harcama yaptıkları her ay için 50 TL nakit promosyon alacak. Böylece 3 yıl için ek 1.800 TL promosyon; toplamda ise 2.250 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunulacak.

Emekli ING'liler ayrıca Turuncu Ekstra programı kapsamında Turuncu Hesap'taki birikimlerinde alt tutar ve vade kısıtı olmaksızın ayrıcalıklı faizden yararlanabilecek, internet ve mobil bankacılıktan yapacakları para transferlerine de herhangi bir ücret ödemeyecek.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank ise maaşını taşıyıp bir bankacılık ürününü kullananlara bin 250 liraya varan promosyon ödüyor.

ŞEKERBANK

Şekerbank, Kazandıran Emekli Paketi ile maaşını Şekerbank'a taşıyan emeklilere 3 yıllık taahhüt karşılığında maaş tutarlarına göre 375 ila 450 TL arasında değişen promosyon ödemeleri sunuyor.

Maaşını Şekerbank'a taşıyan emekliler aynı zamanda iki otomatik ödeme talimatı verdiğinde 150 TL, 10 adet müşteri ile sınırlı olmak üzere yönlendirdiği her yeni emekli için de 150 TL olmak üzere toplam 1.500 TL promosyona hak kazanacak.

Böylece maaşını Şekerbank'a taşıyan emekliler toplamda 2 bin 100 TL'ye kadar nakit promosyon kazanabilecek.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yapı Kredi'den emekli maaş promosyonu açıklaması
04 Mart 2020 11:02		 Bakan Selçuk: SUT'taki artışla 8 milyar TL'lik iyileştirme yapıldı
03 Mart 2020 16:43
'Yaşlı Destek Programı'nın hayata geçirildiği il sayısı 13'e çıktı
02 Mart 2020 11:56		 10 bin gaziye ikinci aylık bağlanacak
02 Mart 2020 09:19
3 milyar Euroluk dövizle emeklilik
02 Mart 2020 09:16		 Emekliler 1 Mart itibariyle promosyonlarını alacak
27 Şubat 2020 08:26
SGK'nın emekli maaşlarında kesintiye gideceği iddiası
25 Şubat 2020 02:44		 Bakanlık güncellemedi, SGK, sevklerde yol giderini 2013'deki rakamlara göre ödeme yapıyor
24 Şubat 2020 10:05
Çalışan yeni anneye yapılan ödemeler arttı
24 Şubat 2020 10:00		 CHP'li vekil: Ölüm aylığında eşe yaş sınırı geliyor
24 Şubat 2020 08:48
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:13 - MEB, 81 ilde özel eğitim anaokulları kuracak10:08 - Bakan Kasapoğlu'ndan Valiliklere talimat10:07 - Borsa güne yükselişle başladı10:05 - Rus uçakları sivilleri hedef aldı: 16 sivil hayatını kaybetti10:02 - Gençlik Bakanlığının yaptığı spor yarışmalarına katılan öğretmenlere, okuldaki ek ders ücretleri ödenir mi?09:59 - 8 yıldır aranan Ahmet'i, babası baltayla öldürüp avluya gömmüş09:57 - Dolar güne düşüşle başladı09:55 - Haluk Levent: Onu bu şekilde bırakamam! Tedavi ettireceğiz09:54 - Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 2 ila 4 derece azalması bekleniyor09:50 - MSB: 184 rejim askeri etkisiz hale getirilmiştir
09:49 - Yozgat'ta FETÖ operasyonunda bir şüpheli tutuklandı09:48 - Bolu merkezli FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli adliyede09:48 - Doğu'nun en büyük çevre yolu 2021'de bitiyor09:46 - Bankaların emeklilere promosyon teklifi belli oldu09:39 - İçişleri Bakanı'ndan Odatv tutuklaması ile ilgili açıklama09:37 - Esed'in İdlib katliamcısı generali obüs atışlarıyla öldürüldü09:35 - Belediyeler kamu yararına değil zararına çalışıyor09:31 - Ronaldinho, sahte pasaport iddiasıyla gözaltına alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkes taahhüdü karşılığında, 5 Mart'ta, Putin ile mutabakata varmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
5 Mart 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
Odatv'nin haber müdürü ile muhabiri tutuklandı
Trafik polisi babayı isyan ettiren karar
Cenk Tosun'un sözleşmesi feshedildi
MEB'den 'öğretmen' dizisine eleştiri
Öğrencilik yıllarındaki dernek üyeliği memurluğa atanmaya engel olur mu?
'Özkoç hakkında fezlekeyi derhal Meclise göndereceğiz'
Vekil'in evinde ölü bulunan Özbek bakıcı olayında takipsizlik
FETÖ'ye kucak göçmene ölüm
Erdoğan'dan CHP'li vekile 1 milyon TL'lik tazminat davası
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gözümüz aydın 3
savaşa hayır konulu gösterilerin yasaklanması 4
mülteci gibi sınırdan geçmeye çalışan vatandaş 6
türkiye evelallah bir 40 daha harcar 3
içi dışından yorgun olmak 6
Orta Doğu'nun kaderini değiştiren adam 2
03.03.2020 trabzonspor vs fenerbahçe maçı 8
keşke tanışabilsem dediğimiz ünlüler 8
04.03.2020 tbmm'de ak parti-chp kavgası 3
hatay usülü dürüm 2
SON İLANLAR
Bozüyük Belediyesi İşçi Alım İlanı
İnönü Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kayseri Sağlık Müd. İşçi Alım İlanı
Kulu Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Yalova Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Emniyet Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Pilot Alım İlanı
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 işçi Alacak
Samsun Canik İmar Geçici 1 İşçi Alacak
Kilis Musabeyli SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir Çeştur Ceşme İmar 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam