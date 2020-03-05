Yozgat'ta FETÖ operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
Yozgat merkezli 8 ilde FETÖ/ PDY'nin kadın yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden biri tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.&
|05 Mart 2020 09:49
|Yazdır
Yozgat merkezli 8 ilde FETÖ/ PDY'nin kadın yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden biri tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün kadın yapılanmasında yer aldığı ve ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıyla Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Yozgat, Adana, Ankara, Aksaray, Çorum, İstanbul, Konya, Sivas ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i Yozgat'ta, 3'ü bulundukları illerde adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden biri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bolu merkezli FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli adliyede
05 Mart 2020 09:48
|FETÖ'nün paraları süpürgeden çıktı
05 Mart 2020 08:36
|FETÖ'ye kucak göçmene ölüm
05 Mart 2020 07:20
|HDP önünde evlat nöbeti tutan aileler gece nöbetine başladı
05 Mart 2020 07:10
|Yargıtaydaki 'Selam Tevhid' kumpası davasında sona yaklaşıldı
04 Mart 2020 18:33
|'Diyarbakır'da şu ana kadar 11 ailenin çocuğu teslim oldu'
04 Mart 2020 16:35
|Kastamonu'da FETÖ sanığı kadına hapis cezası
04 Mart 2020 16:09
|FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasında 9 tutuklama
04 Mart 2020 13:50
|Yozgat'ta FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı
04 Mart 2020 13:44
|Gaziantep'te FETÖ sanığı eski astsubaya hapis cezası
04 Mart 2020 13:36