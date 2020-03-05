Doğu'nun en büyük çevre yolu 2021'de bitiyor
Bitlis'ten geçen ve neredeyse Doğu Anadolu'nun en büyük çevre yolu olacak olan Tatvan Çevre yolu 2021'de bitecek
|05 Mart 2020 09:48
|Yazdır
Bitlis'ten geçen ve neredeyse Doğu Anadolu'nun en büyük çevre yolu olacak olan Tatvan Çevre yolu 2021'de bitecek.
Karayolları Genel Müdürlüğü Tatvan Çevre yolunun bitimiyle ilgili Bitlis Milletvekili Cemal Taşar'a bilgi notu gönderdi.
Genel Müdürlük gönderdiği bilgi notunda çevre yolunun toplam uzunluğunun 10 kilometre olduğunu, yol güzergahında 2 adet tünel, 1 adet de köprü yer aldığını belirtti.
İŞTE KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN CEMAL TAŞAR'A GÖNDERDİĞİ BİLGİ NOTU
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|130 yıllık hayal gerçekleşti, artık tünelle aşılıyor
04 Mart 2020 20:03
|Çorum Valiliğinden 'yeni tip koronavirüs' açıklaması
04 Mart 2020 17:44
|Umreden dönen yaşlı çift virüs şüphesiyle gözlem altında
04 Mart 2020 17:40
|Gülistan 60 gündür aranıyor
04 Mart 2020 16:46
|Malatya'da bir ayda 640 artçı deprem yaşandı
04 Mart 2020 15:45
|Meteorolojiden iki ile sağanak yağış ve sel uyarısı
04 Mart 2020 15:39
|Sivaslılar koronavirüsten 'Peskütan' içerek korunuyor
04 Mart 2020 15:35
|Faiziyle geri istenen engelli bakım parasında, kaymakam devreye girdi
04 Mart 2020 15:21
|Umre dönüşü koronavirüs şüphesi
04 Mart 2020 14:54
|Adalar'da kullanılacak elektrikli araçlar satın alındı
04 Mart 2020 14:36