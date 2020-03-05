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Doğu'nun en büyük çevre yolu 2021'de bitiyor

Bitlis'ten geçen ve neredeyse Doğu Anadolu'nun en büyük çevre yolu olacak olan Tatvan Çevre yolu 2021'de bitecek
 05 Mart 2020 09:48
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Doğu'nun en büyük çevre yolu 2021'de bitiyor

Bitlis'ten geçen ve neredeyse Doğu Anadolu'nun en büyük çevre yolu olacak olan Tatvan Çevre yolu 2021'de bitecek.

Karayolları Genel Müdürlüğü Tatvan Çevre yolunun bitimiyle ilgili Bitlis Milletvekili Cemal Taşar'a bilgi notu gönderdi.

Genel Müdürlük gönderdiği bilgi notunda çevre yolunun toplam uzunluğunun 10 kilometre olduğunu, yol güzergahında 2 adet tünel, 1 adet de köprü yer aldığını belirtti.

İŞTE KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN CEMAL TAŞAR'A GÖNDERDİĞİ BİLGİ NOTU
Memurlar.Net
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