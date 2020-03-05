1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Haluk Levent: Onu bu şekilde bırakamam! Tedavi ettireceğiz

Şarkıcı ve ABHAP Derneği kurucusu Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaşadığı hayal kırıklığıyla ilgili bir paylaşımda bulunmuş ve sonrasında bu mesajın neden atıldığıyla ilgili bilgiler gün ışığına çıkmıştı.
 05 Mart 2020 09:55
Yazdır
Haluk Levent: Onu bu şekilde bırakamam! Tedavi ettireceğiz

Levent, kendisine beyin tümörü olduğu yalanını atan bir kız yüzünden zor durumda kalmış ve uzun bir süre de bunun etkisinden kurtulamamıştı. AHBAP Derneği'nin bu konuda kullanıldığını düşünmediğini söyleyen Haluk Levent, bu kıza maddi anlamda herhangi bir destek sağlamadıklarını sadece duygusal anlamda çöküntü yaşadığını belirtti.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaşanan süreçle ilgili bilgiler veren Haluk Levent, şu ifadeleri kullandı:

"Gün boyu yazdınız, sordunuz. @tuhafamasurup hakkında. Bir karadeniz gezisinde tweetler atıyordum, bir woswos araba ile poz vermiştim.İlk o tweetin altında görmüştüm onu. "Abi bir gün ben de gezebilir miyim" gibi, buna benzer bir şeydi. Takipçilerim de etiketliyordu onu devamlı. Saçı yoktu ve bazı fotolarda maske vardı.

Onu mutlu etmeliyim diye düşündüm ve irtibat kurdum. İzmir'e geldiğimde görüşürüz dedim.Hatta o tweet attı sonra "abi çay içer miyiz?" diye. İzmir'e gittiğimde, söz verdiğim gibi görüştük.Onun istediği gibi kordonda gitar muhabbeti yaptık. Şarkılar söyledik ve çayımızı içtik. Bana beyin tümörüyle ilgili problemi olduğunu ve 9 Eylül araştırma hastanesine gidip geldiğini söyledi. Ben de "elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız" dedim. Yani bu kız Ahbap platformuna "ben hastayım gelin beni tedavi ettirin" demedi. Yani çok doğal haliyle gelişen bir sohbetti. Daha sonra bir kez daha görüştük tahmin ediyorum bir ay sonra, bir konsere geldi. "Abi Ahbaplara ben de katılabilir miyim" dedi. "Ahbaplık için bazı kriterler var, o kriterlerle Ahbap olabilirsin ama seni fahri Ahbap yapalım" dedim."

"ONA MORAL VERİN DEDİM"

"Ona tedavi süresince iyi geleceğini düşündüğümden ona moral olsun diye İzmir Ahbap'a aldım. Ama bu esnada da tekrar raporları sordum. O da yakında hastaneden raporları alıp göndereceğini iletti. Daha sonra ben İzmir başkanımız Yeşim ile görüştüm. Ve İzmir başkanımız Yeşim'e "Onu Whatsapp grubuna alın, onunla konuşun, ona moral verin" dedim. Ama Yeşim'e de raporları bir an önce alın ve bana iletin dedim. Çünkü nasıl bir tedavi gördüğünü görmek ilgilenmek istedim. Tarihleri karıştırmayayım size en ufak bir yanlış bilgi vermeyeyim diye bazı twitleri tekrar yazıyorum. Aklıma başka şeyler geldi. Devam ediyorum... İstanbul'da birçok hastaneden randevu ayarlayacaktım. Çünkü ailesinin durumu kötüydü ve bizler onun için ne yapabiliriz diye düşünmek zorundayız.

"BU KIZLA İLGİLİ ŞÜPHELERİMİZ VAR"

"İzmir'de bir yere yönlendirdim ama İrem mazeret gösterdi. Hatta "şu sıra çok kötüyüm evden çıkamıyorum abi" deyip tekrar oyaladı. İzmir başkanı Yeşim'le tekrar görüştüm. "Takipçisi ol lütfen" dedim. O mutlu olsun diye bazı zamanlar onun sevdiği şarkıları telefonda ona söyledim. ( Arkadaşlar beyin tümöründen son 6 ayda 3 çocuğumuzu kaybettik. Çok tehlikeli bir hastalık. Bu sebeple çok hassas davranıyordum İrem'e..) Sonra Yeşim aradı. "Abi bu kızla ilgili şüphelerimiz var, bu kız şizofren olabilir. Bir psikoloji rahatsızlığı var bu kızın.Buna eminim" dedi. Ben de 9 Eylül araştırma hastanesinde beyin ile ilgili bölümleri ve kanser ile ilgili bölümleri arayıp tek tek İrem'in kaydını sordum. Adı soyadına göre sorgulatma yaptırdım ama hiçbir kayda rastlamadım. Ve kendisini aradım. Bundan birkaç gün önce. "Anlat dedim. Bana anlat!" dedim. "Hiçbir şey yok" dedi. "Hiçbir problem yok" dedi. "Ben, raporları göndereceğim " dedi. Göndermedi, gönderemedi. Sonra sosyal medya hesaplarını kapattı. Ama hala içimde onun yalan söylemediği, durumu vardı ki bana hala raporları getireceğini söylüyordu. Ve İzmir Ahbaptan Yeşim ile görüştüğümüzde "Abi artık net. Ahbap gurubundan da çıkardım" dedi. Ve olay dün akşam bir Twitter kullanıcısının yazması sonucu patladı. O da İzmir Ahbap'larından biri ile görüşmüş. Öncelikle biz Ahbap platformu olarak, "Haydi İzmir! Şurup'a yardım edelim" diye bir tweet atmadık. Ona Ahbap platformu olarak bir para desteğinde bulunmadık."

"TEDAVİ ETTİRECEĞİZ"

"Gönlümüz kırık... Kalbimiz kırık... Umarım tedavi olur. Tek sevindiğim şey beni kandırmış olsa da onun beyin tümörüne yakalanmamış olmasıydı. Tek tesellim o. En azından buna seviniyorum. Onun için çok çaba harcadım çok emek harcadım. Arayıp ağladığı zamanlar ona moral verdim. Son.. Ama oldu bir kere. Bizim bir para ilişkimiz olmadı. Başkaları ile ne yaşadığını bilmiyorum. Ortaya çıkacaktır zaten. Umarım bu kızımız tedavi olur ve topluma daha sağlıklı bir şekilde döner.

Bir son daha! Bazıları kızacak ama bugün onunla telefonla görüşüp bir psikiyatri ile görüştürdüm. Ne olursa olsun o hasta. Beyin tümörü değil ama şizofreni durumu.Şu an cezasını çekiyor zaten. Tüm ülke ona nefret kusuyor..Onu bu şekilde bırakamam. Tedavi ettireceğiz!"
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Gülben Ergen, eski eşi Erhan Çelik'e 'hakaret' davasında beraat etti
04 Mart 2020 11:50		 Çaycı Hüseyin: Beni sürekli öldürüyorlar!
04 Mart 2020 11:17
Yarışmacı da zorlandı, birçok kişi yanlış tahmin etti!
03 Mart 2020 22:10		 Sanatçı Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti
03 Mart 2020 19:58
Çağla Şikel: Siz hala yediğinizi, gezdiğinizi paylaşmaya devam edin!
03 Mart 2020 13:56		 Kanal D, sevilen dizisinin fişini çekiyor
02 Mart 2020 23:40
İki yarışmacı Survivor'dan diskalifiye oldu
02 Mart 2020 09:45		 Haluk Levent, gelen tepkiler üzerine paylaşımlarını sildi
01 Mart 2020 17:37
Cüneyt Arkın'dan, 34 şehidimize: Canlarım, kınalı kuzularım
01 Mart 2020 14:44		 Sanatçılardan İdlib şehitlerimiz için başsağlığı mesajı
29 Şubat 2020 16:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:13 - MEB, 81 ilde özel eğitim anaokulları kuracak10:08 - Bakan Kasapoğlu'ndan Valiliklere talimat10:07 - Borsa güne yükselişle başladı10:05 - Rus uçakları sivilleri hedef aldı: 16 sivil hayatını kaybetti10:02 - Gençlik Bakanlığının yaptığı spor yarışmalarına katılan öğretmenlere, okuldaki ek ders ücretleri ödenir mi?09:59 - 8 yıldır aranan Ahmet'i, babası baltayla öldürüp avluya gömmüş09:57 - Dolar güne düşüşle başladı09:55 - Haluk Levent: Onu bu şekilde bırakamam! Tedavi ettireceğiz09:54 - Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 2 ila 4 derece azalması bekleniyor09:50 - MSB: 184 rejim askeri etkisiz hale getirilmiştir
09:49 - Yozgat'ta FETÖ operasyonunda bir şüpheli tutuklandı09:48 - Bolu merkezli FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli adliyede09:48 - Doğu'nun en büyük çevre yolu 2021'de bitiyor09:46 - Bankaların emeklilere promosyon teklifi belli oldu09:39 - İçişleri Bakanı'ndan Odatv tutuklaması ile ilgili açıklama09:37 - Esed'in İdlib katliamcısı generali obüs atışlarıyla öldürüldü09:35 - Belediyeler kamu yararına değil zararına çalışıyor09:31 - Ronaldinho, sahte pasaport iddiasıyla gözaltına alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkes taahhüdü karşılığında, 5 Mart'ta, Putin ile mutabakata varmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
5 Mart 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
Odatv'nin haber müdürü ile muhabiri tutuklandı
Trafik polisi babayı isyan ettiren karar
Cenk Tosun'un sözleşmesi feshedildi
MEB'den 'öğretmen' dizisine eleştiri
Öğrencilik yıllarındaki dernek üyeliği memurluğa atanmaya engel olur mu?
'Özkoç hakkında fezlekeyi derhal Meclise göndereceğiz'
Vekil'in evinde ölü bulunan Özbek bakıcı olayında takipsizlik
FETÖ'ye kucak göçmene ölüm
Erdoğan'dan CHP'li vekile 1 milyon TL'lik tazminat davası
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
watford 4
Cumhurbaşkanına hakaret soruşturması 1
hakim ziyech 1
Orta Doğu'nun kaderini değiştiren adam 2
Toplum sözleşmesi 1
football manager 2019 1
savaşa hayır konulu gösterilerin yasaklanması 4
ben foster 5
bunlar rakam değil can 1
04.03.2020 2 askerimizin şehit olması 1
SON İLANLAR
Bozüyük Belediyesi İşçi Alım İlanı
İnönü Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kayseri Sağlık Müd. İşçi Alım İlanı
Kulu Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Yalova Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Emniyet Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Pilot Alım İlanı
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 işçi Alacak
Samsun Canik İmar Geçici 1 İşçi Alacak
Kilis Musabeyli SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir Çeştur Ceşme İmar 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam