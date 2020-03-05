Rus uçakları sivilleri hedef aldı: 16 sivil hayatını kaybetti
Rus savaş uçaklarının İdlib'de bir tavuk çiftliğine sığınan sivilleri hedef aldığı saldırıda 16 sivil hayatını kaybetti.
|05 Mart 2020 10:05
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