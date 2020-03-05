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Bakan Kasapoğlu'ndan valiliklere '6222' genelgesi

Bakan Kasapoğlu, valiliklere genelge göndererek 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un titizlikle uygulanmasını istedi.
 05 Mart 2020 10:08
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Bakan Kasapoğlu'ndan valiliklere '6222' genelgesi

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 81 il valiliğine genelge göndererek, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'da yer alan hükümlerin titizlikle uygulanmasını istedi.

Genelgede, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'da yer alan hükümlere dikkati çeken Bakan Kasapoğlu, müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında ortaya çıkabilecek şiddet olaylarının ve düzensizliğin önlenmesini, bireylerin daha güvenli bir ortamda spor müsabakalarına katılabilmelerini sağlamak, toplumda huzursuzluğa ve ayrışmaya engel olmak amacıyla yasada yer alan önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Bakan Kasapoğlu genelgesinde, 6222 sayılı yasa gereği spor alanlarına sokulması yasak olan kesici, ezici, bereleyici veya delici aletler ile patlayıcı, parlayıcı, yanıcı veya yakıcı maddelerin yanı sıra ayrıştırıcı, rencide edici, tehdit veya hakaret edici ve siyasi içerikli pankart, afiş ve diğer malzemelerin de spor alanlarına alınmaması konusunda titizlikle gerekli tüm önlemlerin alınması talep etti.
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