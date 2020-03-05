1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

WhatsApp karanlık temasına kavuştu

iOS 13 ve Android 10 ile koyu temanın sistem geneline entegre edilmesinin ardından uygulama geliştiricileri hızlı bir şekilde uygulamalarını güncellenmişti.
 05 Mart 2020 10:13
Yazdır
WhatsApp karanlık temasına kavuştu

Facebook da Messenger ve Instagram uygulamalarını bu doğrultuda geçtiğimiz aylarda güncellemiş ve koyu modu kullanıma sunmuştu.

Uzun bir süredir Android'de test edilen WhatsApp için koyu tema seçeneği bugün resmi olarak herkese sunuldu. Hem iOS hem de Android kullanıcılarının beğenisine sunulan bu güncelleme ile uygulama resmen kararlara bürünüyor. Ancak! Bildiğiniz gibi OLED ekranlarda siyah rengi yakılmadığı için bataryadan tasarruf ediliyor.

WhatsApp'a gelen koyu temanın komple siyah olmadığı için batarya tüketiminde gözle görünür bir iyileştirme görülmeyecek.


WhatsApp'ın koyu modu sadece renkleri özellikle gece geç saatlerde göz yakan beyaz renginden kurtarıyor.

Daha koyu renkler sayesinde göz sağlığını koruyan bu modu kullanabilmek için uygulamayı Play Store veya App Store üzerinden güncellemeniz yeterli olacaktır.

Bazı Android kullanıcılarında güncellemenin hala görünmediği söyleniyor. Eğer güncelleme sizde de görünmüyorsa buradan uygulamanın güncel APK.'sını indirip yükleyebilirsiniz.

CNN Türk'ten Ali Yavuz Şahin'in haberine göre; Uygulamayı güncelledikten sonra uygulamadan; AyarlarSohbetlerTema bölümünden koyu veya açık temayı seçebilirsiniz. Bu özelliğin artık Beta aşamasında olmadığını ve herkesin beğenisine stabil bir şekilde sunulduğunu belirtelim.

Facebook'un bundan sonraki hedefinin ana uygulaması olacağı söyleniyor. 2020 yılı içerisinde muhtemelen de yaz aylarında Facebook'un iOS ve Android'deki uygulaması da koyu mod seçeneğine kavuşacak. Facebook Lite'ta test edilmeye başlanan bu özellik umarız WhatsApp'ınki gibi oldukça geç bir şekilde kullanıcılara sunulmaz.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
O özellik Twitter'a da geliyor
05 Mart 2020 08:03		 Digiturk bu yıl internet hizmeti vermeye başlayacak
02 Mart 2020 22:46
İstenmeyen SMS'ler hız kesecek
02 Mart 2020 10:15		 YouTube 5.8 milyon videoyu sildi
29 Şubat 2020 15:59
Google'dan 'artık gün'e özel doodle
29 Şubat 2020 10:42		 Facebook'tan umut tacirliği yapan reklamlara engel
26 Şubat 2020 22:38
MASAK'tan yasa dışı kumar ve bahse sıkı takip
25 Şubat 2020 21:26		 Günlük ne kadar süre internet kullanıyoruz?
25 Şubat 2020 19:15
Google'dan tepki çeken WhatsApp adımı
25 Şubat 2020 08:22		 Yeni iş kapısı TikTok olabilir!
22 Şubat 2020 20:56
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:05 - Bakan Turhan, Ankara-Sivas YHT hattında ilk test sürüşünü yaptı12:02 - Gün ortası döviz fiyatları12:01 - Mersin'de karısı ve oğlunu rehin alan sanık, eşine 'söz' verince tahliye edildi12:01 - Bankalar, Telekom'daki hisselerini satmaya çalışıyor11:57 - Büyükelçi Karlov suikastında savcı mütalaasını açıkladı11:56 - Eskişehir'de FETÖ sanığının cezasına 'etkin pişmanlık' indirimi11:55 - Konutta ilk alan hep kazanıyor11:54 - Dolmabahçe'de 'Uluslararası İdlib Konferansı' düzenlendi11:53 - Kayseri'de tarihi eser operasyonunda 753 sikke ele geçirildi11:47 - Gram altın 321 lira seviyelerinde
11:46 - Cezaevi firarisi eski avukat, eşinin ihbarıyla yakalandı11:43 - 'Koronavirüs 15 Mart'tan sonra ortadan kaybolur'11:42 - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı: ASELSAN lisesi rol model olacak11:41 - 'Ticaret Akademisi' kuruluyor11:39 - İdlib şehidi İbrahim Tüzel'in son görüntüleri ortaya çıktı11:38 - Şehit askerlerin cenazelerini kaçıran teröriste ağırlaştırılmış müebbet hapis11:35 - Esnaf ve sanatkar sayısı 2 ayda 32 bin 813 arttı11:27 - Türkiye Taş Kömürünün ana statüsü değişti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkes taahhüdü karşılığında, 5 Mart'ta, Putin ile mutabakata varmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
5 Mart 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
'Koronavirüs 15 Mart'tan sonra ortadan kaybolur'
MEB'den 'öğretmen' dizisine eleştiri
Odatv'nin haber müdürü ile muhabiri tutuklandı
Cenk Tosun'un sözleşmesi feshedildi
Doğu'nun en büyük çevre yolu 2021'de bitiyor
Trafik polisi babayı isyan ettiren karar
Vekil'in evinde ölü bulunan Özbek bakıcı olayında takipsizlik
Erdoğan'dan CHP'li vekile 1 milyon TL'lik tazminat davası
Koronavirüslü yolcu İstanbul'dan transit geçmiş
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kristal taşlar 1
kimler kimlerle beraber yan yana geliyor 1
ab'nin yunanistan'a 700 milyon euro yardım yapması 2
03.03.2020 trabzonspor vs fenerbahçe maçı 8
Jose ernesto sosa 1
engin özkoç 5
hatay usülü dürüm 2
06.03.2020 beşiktaş vs ankaragücü maçı 1
ronaldinho'nun gözaltına alınması 1
şeytani bir kampanya 2
SON İLANLAR
Samsun Büyükşehir Belediyesi 134 memur alacak
Bozüyük Belediyesi İşçi Alım İlanı
İnönü Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kayseri Sağlık Müd. İşçi Alım İlanı
Kulu Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Yalova Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Emniyet Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Pilot Alım İlanı
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 işçi Alacak
Samsun Canik İmar Geçici 1 İşçi Alacak
Kilis Musabeyli SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam