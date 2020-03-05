WhatsApp karanlık temasına kavuştu
|05 Mart 2020 10:13
|Yazdır
Facebook da Messenger ve Instagram uygulamalarını bu doğrultuda geçtiğimiz aylarda güncellemiş ve koyu modu kullanıma sunmuştu.
Uzun bir süredir Android'de test edilen WhatsApp için koyu tema seçeneği bugün resmi olarak herkese sunuldu. Hem iOS hem de Android kullanıcılarının beğenisine sunulan bu güncelleme ile uygulama resmen kararlara bürünüyor. Ancak! Bildiğiniz gibi OLED ekranlarda siyah rengi yakılmadığı için bataryadan tasarruf ediliyor.
WhatsApp'a gelen koyu temanın komple siyah olmadığı için batarya tüketiminde gözle görünür bir iyileştirme görülmeyecek.
WhatsApp'ın koyu modu sadece renkleri özellikle gece geç saatlerde göz yakan beyaz renginden kurtarıyor.
Daha koyu renkler sayesinde göz sağlığını koruyan bu modu kullanabilmek için uygulamayı Play Store veya App Store üzerinden güncellemeniz yeterli olacaktır.
Bazı Android kullanıcılarında güncellemenin hala görünmediği söyleniyor. Eğer güncelleme sizde de görünmüyorsa buradan uygulamanın güncel APK.'sını indirip yükleyebilirsiniz.
CNN Türk'ten Ali Yavuz Şahin'in haberine göre; Uygulamayı güncelledikten sonra uygulamadan; AyarlarSohbetlerTema bölümünden koyu veya açık temayı seçebilirsiniz. Bu özelliğin artık Beta aşamasında olmadığını ve herkesin beğenisine stabil bir şekilde sunulduğunu belirtelim.
Facebook'un bundan sonraki hedefinin ana uygulaması olacağı söyleniyor. 2020 yılı içerisinde muhtemelen de yaz aylarında Facebook'un iOS ve Android'deki uygulaması da koyu mod seçeneğine kavuşacak. Facebook Lite'ta test edilmeye başlanan bu özellik umarız WhatsApp'ınki gibi oldukça geç bir şekilde kullanıcılara sunulmaz.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|O özellik Twitter'a da geliyor
05 Mart 2020 08:03
|Digiturk bu yıl internet hizmeti vermeye başlayacak
02 Mart 2020 22:46
|İstenmeyen SMS'ler hız kesecek
02 Mart 2020 10:15
|YouTube 5.8 milyon videoyu sildi
29 Şubat 2020 15:59
|Google'dan 'artık gün'e özel doodle
29 Şubat 2020 10:42
|Facebook'tan umut tacirliği yapan reklamlara engel
26 Şubat 2020 22:38
|MASAK'tan yasa dışı kumar ve bahse sıkı takip
25 Şubat 2020 21:26
|Günlük ne kadar süre internet kullanıyoruz?
25 Şubat 2020 19:15
|Google'dan tepki çeken WhatsApp adımı
25 Şubat 2020 08:22
|Yeni iş kapısı TikTok olabilir!
22 Şubat 2020 20:56