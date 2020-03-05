WhatsApp karanlık temasına kavuştu

Facebook da Messenger ve Instagram uygulamalarını bu doğrultuda geçtiğimiz aylarda güncellemiş ve koyu modu kullanıma sunmuştu.

Uzun bir süredir Android'de test edilen WhatsApp için koyu tema seçeneği bugün resmi olarak herkese sunuldu. Hem iOS hem de Android kullanıcılarının beğenisine sunulan bu güncelleme ile uygulama resmen kararlara bürünüyor. Ancak! Bildiğiniz gibi OLED ekranlarda siyah rengi yakılmadığı için bataryadan tasarruf ediliyor.

WhatsApp'a gelen koyu temanın komple siyah olmadığı için batarya tüketiminde gözle görünür bir iyileştirme görülmeyecek.



WhatsApp'ın koyu modu sadece renkleri özellikle gece geç saatlerde göz yakan beyaz renginden kurtarıyor.

Daha koyu renkler sayesinde göz sağlığını koruyan bu modu kullanabilmek için uygulamayı Play Store veya App Store üzerinden güncellemeniz yeterli olacaktır.

Bazı Android kullanıcılarında güncellemenin hala görünmediği söyleniyor. Eğer güncelleme sizde de görünmüyorsa buradan uygulamanın güncel APK.'sını indirip yükleyebilirsiniz.

CNN Türk'ten Ali Yavuz Şahin'in haberine göre; Uygulamayı güncelledikten sonra uygulamadan; AyarlarSohbetlerTema bölümünden koyu veya açık temayı seçebilirsiniz. Bu özelliğin artık Beta aşamasında olmadığını ve herkesin beğenisine stabil bir şekilde sunulduğunu belirtelim.

Facebook'un bundan sonraki hedefinin ana uygulaması olacağı söyleniyor. 2020 yılı içerisinde muhtemelen de yaz aylarında Facebook'un iOS ve Android'deki uygulaması da koyu mod seçeneğine kavuşacak. Facebook Lite'ta test edilmeye başlanan bu özellik umarız WhatsApp'ınki gibi oldukça geç bir şekilde kullanıcılara sunulmaz.