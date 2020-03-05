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Koronavirüslü yolcu İstanbul'dan transit geçmiş

İstanbul-Singapur uçağındaki koronavirüs vakasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı
 05 Mart 2020 10:32
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Koronavirüslü yolcu İstanbul'dan transit geçmiş

Türkiye'den Singapur'a giden uçaktaki Fransız vatandaşı bir yolcuda koronavirüs tespit edildi.

Haber Global muhabiri Damla Turgutlu Soybaş'ın aktardığına göre, koronavirüs tespit edilen yolcu, Londra'dan transit seyahat eden bir Fransız yolcuydu. Yolcunun termal kameralardan geçmesi de dikkat çekti.

UÇUŞ EKİBİ 4 SAAT MÜŞAHEDE ALTINDA TUTULDUKTAN SONRA TÜRKİYE'YE GÖNDERİLDİ

Yolcuda virüs tespit edilmesinin ardından uçuş ekibi de Türkiye'ye gönderildi. Öncesinde ise ekibe de çeşitli testler uygulandı. Kabin ekibinin Singapur'dan dönüşü öncesinde 4 saat müşahede altında tutuldukları da öğrenildi.

Uçak Türkiye'ye iner inmez, dezenfekte işlemine de alındı. Kabin ekibinin tamamının evlerine gönderildiği de belirtildi.

UÇAKTAKİ YOLCULAR DA TESTTEN GEÇTİ

Uçakta 220 yolcu bulunuyordu. Yolcular havalimanı yakınlarındaki bir otele yerleştirildi ve onlar da virüs testine tabii tutuldular.

BAKAN KOCA AÇIKLAMA YAPACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün saat 14:00'te vakayla ilgili açıklama yapacak.

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